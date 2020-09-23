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14:43 23.09.2020

МИД Украины проведет дополнительные консультации, чтобы определить позицию относительно оценки инаугурации и политического статуса Лукашенко - Кулеба

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МИД Украины проведет дополнительные консультации, чтобы определить позицию относительно оценки инаугурации и политического статуса Лукашенко - Кулеба

Министерство иностранных дел Украины проведет дополнительные совещания и консультации, чтобы определить позицию относительно оценки инаугурации и политического статуса Александра Лукашенко, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Как вы правильно отметили, инаугурация была тайная. Чтобы вы понимали, ни один иностранный посол не был приглашен на эту инаугурацию, даже посол РФ, союзного государства, которое полностью поддерживает Лукашенко. Вы знаете, что позиция Украины очень четкая: выборы в Беларуси не были свободными, честными и прозрачными. Относительно оценки инаугурации и политического статуса президента Лукашенко мы сейчас будем срочно проводить дополнительные совещания и консультации, для того, чтобы определить нашу позицию", - сказал Кулеба на совместном пресс-брифинге с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Ужгороде в среду.

Как сообщалось, Европейский Союз не признаёт Лукашенко законно избранным президентом Беларуси.

10 сентября президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель сказал, что Украина присоединилась к заявлению ЕС относительно президентских выборов в Беларуси

14 сентября Верховная Рада разделила оценку ЕС о недемократическом характере президентских выборов в Беларуси и поддержала введение санкций Евросоюза против виновных в фальсификации результатов президентских выборов.

Теги: #кулеба #лукашенко #беларусь
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