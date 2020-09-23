В Киеве 5 школ закрыты на карантин из-за случаев заболевания COVID-19 среди учителей – мэр Кличко

В Киеве пять школ закрыты на карантин из-за выявления случаев заболевания COVID-19 среди учителей, ситуация в учебных заведения контролируемая, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"В 121 школе перевели на самоизоляцию и дистанционное обучение в целом 326 классов, где есть больные ученики. Всего больных коронавирусов школьников в столице - 292. А также - 152 педагога", - сообщил мэр.

Он отметил, что город контролирует ситуацию в учебных заведениях и реагирует на нее оперативно. На сегодня 5 школ закрыты на карантин из-за случаев заболевания среди учителей.

Так, закрыты по одной школе в: Шевченковском, Дарницком, Голосеевском, Печерском и Святошинском районах столицы.

"В детских садах из-за выявленных случаев вируса временно закрыты 15 групп. Один садик - в Святошинском районе - закрыт на карантин. Хочу отметить, что на этой неделе, после плановых ремонтов, возобновили свою работу еще 4 дошкольных учреждения. Наполненность детей в детсадах столицы сегодня - чуть более 54%, - подчеркнул Кличко.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды выявлено 3 497 новых инфицированных коронавирусом, при этом выздоровевших – 1 769 человек, 63 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтвердили 307 новых случаев коронавирусной болезни.