События

12:59 23.09.2020

В Киеве 5 школ закрыты на карантин из-за случаев заболевания COVID-19 среди учителей – мэр Кличко

1 мин читать
В Киеве 5 школ закрыты на карантин из-за случаев заболевания COVID-19 среди учителей – мэр Кличко

В Киеве пять школ закрыты на карантин из-за выявления случаев заболевания COVID-19 среди учителей, ситуация в учебных заведения контролируемая, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"В 121 школе перевели на самоизоляцию и дистанционное обучение в целом 326 классов, где есть больные ученики. Всего больных коронавирусов школьников в столице - 292. А также - 152 педагога", - сообщил мэр.

Он отметил, что город контролирует ситуацию в учебных заведениях и реагирует на нее оперативно. На сегодня 5 школ закрыты на карантин из-за случаев заболевания среди учителей.

Так, закрыты по одной школе в: Шевченковском, Дарницком, Голосеевском, Печерском и Святошинском районах столицы.

"В детских садах из-за выявленных случаев вируса временно закрыты 15 групп. Один садик - в Святошинском районе - закрыт на карантин. Хочу отметить, что на этой неделе, после плановых ремонтов, возобновили свою работу еще 4 дошкольных учреждения. Наполненность детей в детсадах столицы сегодня - чуть более 54%, - подчеркнул Кличко.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды выявлено 3 497 новых инфицированных коронавирусом, при этом выздоровевших – 1 769 человек, 63 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтвердили 307 новых случаев коронавирусной болезни.

Теги: #киев #кличко #школа #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:04 23.09.2020
В Киеве к 2025 году хотят построить аэропорт для дронов

В Киеве к 2025 году хотят построить аэропорт для дронов

10:56 23.09.2020
В ВСУ за сутки выявили 31 новый случай заболевания COVID-19

В ВСУ за сутки выявили 31 новый случай заболевания COVID-19

10:14 23.09.2020
В многоэтажке в Святошинском районе Киева ночью произошел пожар

В многоэтажке в Святошинском районе Киева ночью произошел пожар

09:08 23.09.2020
В Украине за сутки 3 497 заболевших COVID-19, 1 769 выздоровели, 63 умерли

В Украине за сутки 3 497 заболевших COVID-19, 1 769 выздоровели, 63 умерли

08:12 23.09.2020
Джонсон призвал британцев соблюдать дисциплину для победы над COVID-19

Джонсон призвал британцев соблюдать дисциплину для победы над COVID-19

02:30 23.09.2020
Глава ОГА: Буковина - вторая по числу смертей от коронавируса

Глава ОГА: Буковина - вторая по числу смертей от коронавируса

01:31 23.09.2020
Трамп готов первым в США опробовать вакцину от COVID-19

Трамп готов первым в США опробовать вакцину от COVID-19

20:58 22.09.2020
В США число умерших с коронавирусом превысило 200 тыс.

В США число умерших с коронавирусом превысило 200 тыс.

20:01 22.09.2020
В аэропорту Хельсинки начнут использовать собак для распознавания заразившихся COVID-19

В аэропорту Хельсинки начнут использовать собак для распознавания заразившихся COVID-19

19:25 22.09.2020
Британские компании вынуждены менять планы по возвращению сотрудников с "удаленки" - СМИ

Британские компании вынуждены менять планы по возвращению сотрудников с "удаленки" - СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки 3 497 заболевших COVID-19, 1 769 выздоровели, 63 умерли

Зеленский 24 сентября посетит Словацкую Республику

Президент Евросовета Мишель ушел на карантин из-за контакта с заболевшим коронавирусом сотрудником, саммит ЕС перенесен, состоится ли поездка в Украину – не известно

В Киеве за сутки еще 270 больных коронавирусом, семь человек умерли, более полусотни госпитализированы – Кличко

В Украине за сутки 2 884 заболевших COVID-19, 1 717 выздоровели, 59 умерли

ПОСЛЕДНЕЕ

Во Львовской области разоблачили хищение нефти через промышленную врезку в нефтепровод "Дружба"

Wizz Air со 2 октября возобновляет рейсы между Украиной и Словакией

Правоохранители разоблачили схему уклонения от уплаты налогов на свыше 260 млн грн

Facebook удалил фейковые аккаунты китайской структуры за публикации о политике в США и регионе ЮВА

Навального выписали из больницы

В ДТП во Львовской области два человека погибли и два травмированы

Таможня с 22 сентября требует подачи двух таможенных деклараций вместо одной - Саакашвили

Суд в Минске вынес приговор по делу о нападении на гитариста группы "Ляпис Трубецкой"

Apple ищет аналитика со знанием украинского языка для команды Siri

Зеленский 24 сентября посетит Словацкую Республику

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА