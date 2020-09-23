Харьковские полицейские задержали военкома при получении взятки

Оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области совместно со следователями следственного управления полиции области под процессуального руководством военной прокуратуры разоблачили военного комиссара, требовавшего деньги с военнообязанных.

"Военный комиссар Харьковского комиссариата области требовал от гражданина деньги за беспрепятственную постановку на воинский учет и получения приписанного билета", - сообщает департамент стратегических расследований Нацполиции.

Свои "услуги" военком оценил в 8,5 тыс. грн. Его задержали сразу после получения требуемой суммы.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.