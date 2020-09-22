События

19:07 22.09.2020

В Швеции впервые с 1944 года не проведут церемонию вручения Нобелевских премий

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В Швеции впервые с 1944 года не проведут церемонию вручения Нобелевских премий

Традиционная церемония вручения Нобелевских премий в Стокгольме с личным участием лауреатов отменена из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщили организаторы.

"Традиционная церемония вручения Нобелевских премий в Стокгольме и Нобелевский банкет отменены", - говорится в сообщении на сайте Нобелевского комитета.

Вместо нее пройдет телевизионная церемония, в ходе которой будут онлайн включения из разных стран мира.

"Идея заключается в том, чтобы медали и дипломы на этот раз вручались лауреатам при соблюдении мер безопасности в их родных странах", - отметили организаторы.

Европейские СМИ отмечают, что церемонию вручения наград отменили впервые с 1944 года, когда премии не вручали из-за Второй мировой войны.

"Нынешние обстоятельства при продолжающейся пандемии означают, что это будет уникальный год в истории Нобелевской премии", - указали в Нобелевском комитете.

Ранее во вторник глава Нобелевского института в Норвегии Олав Нельстад объявил, что церемония вручения Нобелевской премии мира состоится по традиции 10 декабря, но пройдет менее широкомасштабно из-за эпидемии COVID-19.

В частности, по его словам, церемония будет не в главном зале мэрии Осло, рассчитанном на прием тысячи гостей, а в основной аудитории Университета Осло, где могут разместиться сто человек.

Лауреаты Нобелевской премии 2020 года станут известны в октябре.

Теги: #швеция #отмена #нобель #церемония
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