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14:30 22.09.2020

Украина вряд ли готова к трансферу технологий для производства вакцины от COVID-19 – мнение

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Украина вряд ли готова к трансферу технологий для производства вакцины от COVID-19 – мнение

Украина и украинские фармкомпании вряд ли готовы принять трансфер технологий для производства вакцины от COVID-19, считает директор ООО "АстраЗенека Украина" Евгений Гайдуков.

"Я думаю, что практически все страны мира, которые имеют фармацевтическое производство, задают этот вопрос, но трансфер технологии очень трудоемкий. Это очень трудозатратное производство, требующее высокотехнологического оборудования, биореакторов, которые стоят безумных денег, и уже сейчас больших, по сути – рисковых, вложений. Мы еще не знаем результата исследования, и компании, с которыми подписаны договоры (о трансфере технологий для организации производства вакцины на их площадках - ИФ). уже сделали эти инвестиции", - сказал он входе общей встречи Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) "Глобальный обзор экономики Украины" в Киеве во вторник.

Гайдуков подчеркнул, что "АстраЗенека", которая подошла к третьему этапу клинических испытаний вакцины от COVID-19, сделала глобальной фокус "на страны и на производства, где можно произвести быстро от 100 млн и больше доз вакцины, там, где есть производственные мощности".

"Я пока не уверен, что у Украины есть необходимая производственная база для запуска процесса и трансфера технологий", - сказал он.

Вместе с тем, директор фармкомпании отметил, что "если будут предложения, мы будем безусловно рассматривать и передавать их в нашу глобальную команду".

Гайдуков добавил, что комапания находится в постоянном диалоге с Минздравом относительно получения доступа Украины к потенциальной вакцине от COVID-19.

"Прошло уже ряд встреч с Минздравом, мы вместе пытаемся найти и согласовать более быстрый путь попадания вакцины в Украину. Эти переговоры идут с нами и с глобальной компаний ("АстраЗенека" - ИФ)", - сказал он.

Гайдуков подчеркнул, что это будет не ранее конца первого – начала второго квартала 2021 года.

Теги: #коронавирус #вакцина #мнение
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