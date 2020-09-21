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19:09 21.09.2020

Все жители обрушившегося в 2019г дома в Дрогобыче получили компенсацию за утраченное жилье

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Все жители обрушившегося в 2019г дома в Дрогобыче получили компенсацию за утраченное жилье

Всем семьям, которые нуждались в приобретении жилья и отселении из аварийного жилого дома №101/1 по ул.Михаила Грушевского в Дрогобыче (Львоская обл.), в полном объеме выплатили денежную помощь на покупку нового жилья, сообщает "Урядовый портал" со ссылкой на информацию Львовской облгосадминистрации.

"Закупка квартир или выделение средств семьям проводилось поэтапно. На сегодня все семьи получили компенсацию", - говорится в обнародованном в понедельник вечером сообщении.

В информации напоминается, что 28 августа 2019г из-за обвала подъезда многоквартирного жилого дома в Дрогобыче без крова осталась 91 человек. Это 59 семей. Общая площадь разрушенного жилья составляла 2,5 тыс. кв м.

1 апреля 2020г Кабмин выделил из резервного фонда государственного бюджета Львовской облгосадминистрации 40,7млн грн - для приобретения жилья жильцам, из расчета рыночной стоимости 16 тыс. грн за квадратный метр.

9 апреля глава Львовской ОГА Максим Козицкий подписал распоряжение о распределении этих средств. После этого исполком Дрогобычского горсовета начал процесс целевого и эффективного их использования. Жильцы имели возможность покупать жилье большей площади и доплачивать разницу за квадратные метры. Сумма доплат составила 1,4 млн грн.

Исполком Дрогобычского горсовета использовал 40,4млн грн средств резервного фонда госбюджета. 305 тыс. грн остатка вернут в государственный бюджет Украины.

Теги: #обрушение #дом #дрогобыч #компенсация
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