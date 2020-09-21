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11:15 21.09.2020

Украино-американская ракета Alpha успешно прошла предполетные испытания - Firefly Aerospace

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Украино-американская ракета Alpha успешно прошла предполетные испытания - Firefly Aerospace

 Американская компания-разработчик ракетно-космической техники Firefly Aerospace Inc., собственником которой является украинский бизнесмен Максим Поляков, успешно провела предполетные испытания своей первой ракеты Alpha.

Как сообщила пресс-служба компании в понедельник, все четыре двигателя Reaver первой ступени проработали 35 секунд, создавая невероятное давление на огнеупорные дефлекторы стенда. Во время испытаний двигатели прошли проверку вектора тяги, мощности и стабильности работы.

Firefly Aerospace Inc. отмечает, что это испытание стало одним из важнейших в преддверии первого полета ракеты-носителя.

"Запуск ракеты станет не только большой вехой для нашей компании, но и для всей Noosphere. Мы строим большую космическую вертикаль, куда входит много компаний, и мы вскоре будем готовы давать весь спектр услуг в космической отрасли - от запуска полезных грузов и производства спутников, до систем управления и анализа полученных данных", - цитирует пресс-служба Макса Полякова.

По его мнению, запуск этой ракеты станет важным событием для Украины.

"Это покажет в первую очередь молодому поколению, что мы способны производить интеллектуальный продукт, что космос для нас - это не мечта, а реальность. Я вкладываю много усилий и средств в развитие науки в Украине, мы уже запустили семь инжиниринговых школ и планируем развивать это направление. И я надеюсь, что запуск Alpha придаст мотивации студентам и ученикам", - добавил он.

В настоящее время ракета Firefly Alpha находится на космодроме Ванденберг (Калифорния, США). Первый полет намечен на конец осени 2020 года. Компания Firefly Aerospace запустила конкурс Dream, в котором могли принять участие все желающие, а проекты победителей получили место в ракете и отправятся в космос.

Firefly Aerospace (изначально - Firefly Space Systems) - созданная в 2014 году в Техасе (США) частная американская компания, ведущая разработку семейства РН легкого класса нового поколения. В Днепре Firefly Aerospace имеет собственный R&D-центр и цех экспериментального производства малых ракетных узлов с последующим лабораторным тестированием.

В июне 2018 года Firefly заключила соглашение о стартовых услугах (Launch Services Agreement, LSA) с британской Surrey Satellite Technology Limited (SSTL) на обеспечение в 2020-2022 гг. запусков малых спутников при помощи РН нового поколения Firefly Alpha.

Firefly входит в число сторонников идеи т.н. "Нового космоса" – движения в аэрокосмической отрасли, ставящего целью расширение доступа к космосу за счет использования инноваций для снижения стоимости пусков, а также за счет преодоления административных и логистических ограничений, связанных с зависимостью от национальных космических институтов. Сегодня идею "Нового космоса" наиболее активно продвигают на рынке американские SpaceX, Virgin Galactic, Blue Origin.

Штаб-квартра Firefly базируется в Техасе, офисы компании работают в Вашингтоне, Токио (Япония) и г.Днепр (Украина). Финансирование Firefly обеспечивает венчурный фонд Noosphere Ventures (Менло-Парк, Калифорния), основанный выходцем из Украины бизнесменом Максимом Поляковым, известным, в первую очередь проектами в IT-секторе.

Теги: #ракета #поляков #firefly_aerospace #alpha
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