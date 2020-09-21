События

11:03 21.09.2020

В ВСУ за сутки выявлены 18 новых случаев COVID-19

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В ВСУ за сутки выявлены 18 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины лабораторно подтверждены 18 новых случаев коронавирусной болезни, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"Из них в учреждениях здравоохранения находится 10 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 военнослужащий и 2 госслужащих, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Восточного региона - 4 военнослужащих, Черновицкая городская больница города Днепр - по 1 работнику ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

На лечении дома находятся 8 военнослужащих в Киевской области. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего по состоянию на 10:00 21 сентября в ВСУ болеют 720 человек. Выздоровели за период пандемии 1769 человек, летальных случаев – 10.

На изоляции, в том числе самоизоляции – 681 человек.

Теги: #всу #коронавирус
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