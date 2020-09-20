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07:42 20.09.2020

Боец ВСУ ранен от вражеского выстрела недалеко от Песок в субботу – сводка ООС

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Боец ВСУ ранен от вражеского выстрела недалеко от Песок в субботу – сводка ООС

За прошедшие сутки, 19 сентября, в полосах ответственности бригад Вооруженных сил Украины российские наемники трижды нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля, вследствие чего один украинский военный был ранен, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
"Так, факт нарушения режима прекращения огня был зафиксирован недалеко от населенного пункта Пески, где враг открыл огонь из стрелкового оружия в сторону наших позиций. Вследствие вражеского выстрела один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое сквозное ранение в ногу. Воину предоставили домедицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", - говорится в сводке о ситуации в районе проведения ООС по состоянию на 7.30 воскресенья, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.
Еще одно применение противником стрелкового оружия отмечено вблизи Павлополя
Кроме того, нарушение достигнутых договоренностей зафиксировано в районе н.п. Водяное. На этом участке замечен пролет вражеского БПЛА типа "МЕВИК-2" с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника был подавлен, что сделало невозможным его дальнейшее применение.
"Враг в очередной раз пытался спровоцировать наших воинов на открытие огня и зафиксировать этот факт. Но украинские защитники на провокации не поддались, огонь в ответ не открывали", - говорится в сводке.
С начала текущих суток, 20 сентября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Подразделения ВСУ и других составляющих сил обороны продолжают выполнять задачи по назначению и находятся в готовности реагировать на любые провокации противника.

Теги: #оос #сводка #донбасс
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