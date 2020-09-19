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22:13 19.09.2020

В Молдове третий подряд рекорд по COVID-19: 688 зараженных за сутки, 15 человек скончались

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В Молдове третий подряд рекорд по COVID-19: 688 зараженных за сутки, 15 человек скончались

В Молдове в субботу установлен новый рекорд по количеству заразившихся и скончавшихся от коронавируса за одни сутки: COVID-19 выявлен у 688 человек, 15 пациентов умерли, сообщили в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты страны.

"В субботу было обработано 2 664 теста, в том числе 2 440 первичных тестов. В результате выяснилось, что 688 результата оказался положительным. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в нашей стране составляет 46 336", - отмечается в сообщении.

В пятницу и в четверг также были установлены рекорды - 665 и 522 случая соответственно. Ранее в Молдове не регистрировали более 600 случаев заражения COVID-19 за одни сутки.

Среди лиц, у которых в субботу выявлен коронавирус, 42 человека работают в системе здравоохранения, из которых 11 - врачи. Таким образом, количество заболевших медицинских работников составляет почти пять тысяч человек, 34 из них скончалось.

Еще 502 человека прошли лечение и выписаны. Всего от COVID-19 с начала пандемии в Молдове выздоровели 34 236 человек.

В Минздраве также сообщил о 15 скончавшихся за последние сутки. Общее число жертв инфекции достигло 1 201.

Ситуация с COVID-19 в стране продолжает ухудшаться. Республика занимает первое место в Европе по количеству активных случаев на 100 тыс. населения. При этом, молдавские власти сняли почти все введенные ограничения. С понедельник в Молдове разрешены свадьбы, крестины и другие мероприятия, при условии участия не более 50 человек и соблюдения мер предосторожности.

Теги: #молдова #covid_19 #коронавирус
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