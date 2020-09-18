Ермак о "вагнеровцах": детективная история, которая выдумана от самого начала и до конца

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал ситуацию вокруг "вагнеровцев" детективной историей, где к нескольким фактам из реальности добавили художественные выдумки, а некоторые политики и журналисты стали частью пропаганды против Украины.

"Детективная история, которая выдумана от самого начала и до конца. Взято несколько фактов из реальности, добавлены художественные выдумки, и создалась масштабная история, которая действительно впечатляет. Но всё не так смешно, а когда это касается вопроса национальной безопасности, - это совсем не смешно", - сказал он в эфире "Свободы слова Савика Шустера" в пятницу.

Ермак указал, что в течение всей войны на Донбассе, с самого ее начала, разведка и соответствующие органы Украины начали документировать всех тех людей, которые участвуют в войне против Украины. "Это продолжалось и продолжается до сегодняшнего дня. И именно факты этого документирования были слиты в СМИ. К большому сожалению, это нанесло очень серьезный удар по нашим органам. Потому что после этого инцидента им будет намного сложнее выполнять свою работу", - отметил он.

По его мнению, это тот случай, когда политики и журналисты, желая получить, кто "лайки" в Фейсбуке, а кто – какие-то политические дивиденды, используют пропаганду против Украины, и вольно или невольно принимают в ней участие.

"Поэтому сегодня очень важной является идея создания в Украине центра противодействия пропаганде. Такая идея, я уверен, будет поддержана нашими партнерами, которые тоже ощущают в современном мире влияние на себе этой пропаганды, "фейков", которые вбрасывают в информационное пространство", - добавил он.

Ермак напомнил, что уже очень много нынешних и бывших руководителей разведки Украины четко дали ответ, была ли такая операция или это является "фейком", и соответствующие органы от Службы безопасности Украины до Офиса генерального прокурора дали четкий и открытый ответ обо всем, что происходило вокруг так называемой "операции вагнеровцев".

Руководитель ОП заявил, что того, как написал об этом журналист Юрий Бутусов, не происходило. Он также отметил, что заявление президента России Владимира Путина о том, что история с "вагнеровцами" – это совместная операция украинских и американских спецслужб, случилось как раз после появления публикации Бутусова.

Ермак также считает, что задержание "вагнеровцев" в Беларуси и появление их в этой стране было неслучайным накануне выборов президента Беларуси.

"Мы знаем, что так называемые частные армии очень плодотворно сотрудничают со спецслужбами РФ. Возможно ли, чтобы группа людей, как описывает господин Бутусов, год готовилась, и никто из спецслужб РФ об этом не знал и дал возможность, чтобы это происходило, и потом они появились в Беларуси? Я думаю, что это операция, только это не украинская операция, и она была действительно нацелена сегодня именно для того, чтобы они появились, и именно накануне выборов, в Беларуси, и именно на белорусской территории", - пояснил он.

Как сообщалось, 29 июля под Минском были задержаны 33 члена ЧВК "Вагнер". 12 августа Офис генерального прокурора (Украина) обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской частной военной компании "Вагнер". Украинская сторона заявила, что эти лица "принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Однако 14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных "вагнеровцев".

18 августа ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер". По версии СМИ, они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где "вагнеровцев" должны были задержать.

СМИ утверждали, что об операции было доложено президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, после чего в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

Информацию опровергли официальные органы. Так, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что поездка боевиков ЧВК Вагнера, в ходе которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией российских спецслужб. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак расценил информацию о якобы причастности украинских спецслужб к появлению и задержанию российских боевиков в Беларуси как спланированную дезинформацию. В Службе безопасности Украины также опровергли свою причастность к истории с появлением и задержанием "вагнеровцев" в Беларуси.

12 сентября Служба безопасности Украины начала уголовное производство по возможной утечке информации об операции по задержанию членов ЧВК "Вагнер".