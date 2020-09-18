Движение на литовско-белорусской границе осуществляется штатно - глава МВД Литвы

Транспортное сообщение между Литвой и Беларусью проходит в штатном режиме, изменений не наблюдается после заявления президента Беларуси о закрытии границы, сообщила в пятницу агентству BNS министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене.

"По новейшим данным, Служба охраны госграницы Литвы никаких изменений не отмечает, все посты информированы..., но пока все идет в обычном режиме", - отметила Тамашунене.

По ее словам, без препятствий прибывают и граждане Беларуси, которые попросили принять их в Литве по гуманитарным соображениям.

Ранее командующий Службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев также сообщил агентству BNS, что движение на пограничных пунктах с Беларусью проходит в обычном порядке.

Глава Беларуси Александр Лукашенко в четверг заявил, что республика закрывает границу с Польшей и Литвой и усиливает охрану государственной границы с Украиной, а также добавил, что "половина армии" направляется на охрану западных границ.

Литовский премьер Саулюс Сквернялис в пятницу заявил, Литва и Польша дадут зеркальный ответ на закрытие границы Белоруссией и прекратят пропуск на Запад грузов из этой республики.

В Беларуси уже больше месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.