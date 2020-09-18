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15:20 18.09.2020

Зеленский инициирует создание комиссии для проверки выполнения работ по преодолению последствий паводков в Ивано-Франковской области

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Зеленский инициирует создание комиссии для проверки выполнения работ по преодолению последствий паводков в Ивано-Франковской области

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует создание государственной комиссии, которая проверит выполнение работ по преодолению последствий летних паводков в Ивано-Франковской области и расходования средств, выделенных на эти цели, сообщает пресс-служба главы государства.

"До этого была комиссия, ее организовывал Чернышев (министр развития громад и территорий - ИФ). Мы сейчас сформируем еще одну комиссию, которая проверит все потребности, все ошибки. Одно дело, что государство выделяет деньги - а надо проверять, куда эти деньги пошли", - сказал Зеленский во время общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки в Ивано-Франковскую область.

По словам президента, в области необходимо реализовать комплекс мер по предотвращению негативных последствий паводков.

Кроме того, Зеленский отметил, что ознакомился с ходом реконструкции дорог в пгт Ланчин, пострадавшего от стихии.

"К сожалению, многое не сделано. Видел и разговаривал с людьми. Считаю, что техника, люди, исполнители не могут приезжать, работать пару недель и ехать. Так не может быть", - сказал президент, добавив, что работы должны выполняться регулярно.

Глава государства отметил необходимость фундаментальной реформы на местах для улучшения качества жизни в селах.

Теги: #паводки #зеленский
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