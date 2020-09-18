События

10:23 18.09.2020

В Запорожье автомобиль врезался в рекламный щит и загорелся, трое граждан Марокко погибли, еще трое госпитализированы

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В Запорожье автомобиль врезался в рекламный щит и загорелся, трое граждан Марокко погибли, еще трое госпитализированы

Запорожская полиция устанавливает обстоятельства аварии, повлекшей к гибели трех граждан Королевства Марокко, еще трое пострадавших иностранцев с травмами разной степени тяжести госпитализированы в местную больницу.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Запорожской области 17 сентября около 19:40 водитель автомобиля "BMW", двигаясь по средней полосе проезжей части Набережной магистрали в районе электроопоры допустил занос транспортного средства, выехал на левую полосу, где совершил столкновение с автомобилем "Nissan" под управлением 40-летнего водителя.

"После чего водитель "BMW" выехал на газон, который разделяет потоки встречных полос и совершил наезд на опору рекламоносителя, в результате чего произошло возгорание транспортного средства. В результате ДТП 21-летний водитель "BMW" и два его пассажира: парень-сверстник и 17-летняя девушка погибли и месте", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще трое пассажиров: 20-летняя девушка, и два парня 20-ти и 23-х годов доставлены в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Отмечается, что все жертвы аварии - граждане Королевства Марокко. В то же время водитель и пассажир второй иномарки не пострадали.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Теги: #марокко #дтп #запорожье
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