У родителей будет возможность выбрать или "пакет малыша" или монетизированную помощь – Минсоцполитики

Министерство социальной политики Украины заявляет, что в будущем у родителей буде возможность выбрать или "пакет малыша" в натуральной форме на интернет-платформе или монетизированную помощь на карту.

"Сегодня у нас прошла встреча с украинскими производителями, и был предложен механизм, чтобы все производители, которые участвуют в проекте "пакет малыша", присоединились к платформе, где они будут собирать эти товары, и у родителей будет возможность право выбора: либо они выбирают "пакет" на этой платформе, либо получают карту и используют средства так как им удобно", - сказал заместитель министра социальной политики Борис Лебедцов на пресс-конференции в четверг в Киеве.

Кроме того, он прокомментировал заявление партии "Слуга народа", в котором утверждается, что идея с монетизацией "пакета малыша" себя не оправдала.

"Для того, чтобы говорить работает ли постановление или нет, должно пройти некоторое время. Это пилотный проект, который начал свою работу 1 сентября", - заявил чиновник.

Также Лебедцов отметил, что у министерства есть предостережения относительно принятого парламентом в первом чтении законопроекта.

"У нас есть некие предостережения, несколько депутатов их поддержали. Возможно, как раз будет и та, и та программа работать. И останется финансовая поддержка на карту и возможно будет в будущем "пакет малыша", - добавил он.

Как сообщалось, Минсоцполитики Украины инициирует создание интернет-платформы для монетизации пособия "пакет малыша".

17 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №3006а "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша".

29 июля Кабинет министров своим постановлением "бэби-боксы" и заменил их денежными выплатами в 5 тысяч гривен. Документ предусматривает, что гражданам, у которых родился ребенок, будет выдана социальная карта в "ПриватБанка" со специальным режимом использования.