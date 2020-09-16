Глава Еврокомиссии озвучила новые цели Евросоюза по защите климата

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз значительно усилить борьбу с парниковыми газами и снизить объем их выбросов к 2030 году на 55% по сравнению с уровнем 1990 года.

До сих пор официальной целью ЕС было снижение выброса на 40%, отмечает Deutsche Welle.

"Промышленность и экономика Европы в состоянии обеспечить более радикальное снижение, и они хотят этого", - сказала фон дер Ляйен в ходе выступления в Брюсселе в среду.

Глава ЕК отметила, что если другие страны Европы последуют примеру ЕС, то глобальное потепление можно будет ограничить на уровне 1,5 градуса. Фон дер Ляйен признала, что новые цели потребуют значительных дополнительных усилий в сфере защиты климата.

Для новых гигантских инвестиций глава ЕК намерена после окончания пандемии COVID-19 воспользоваться средствами фонда по восстановлению экономики в 750 млрд евро. Треть этой суммы, которую ЕС намерен привлечь за счет размещения долговых обязательств, будет получены за счет "зеленых" облигаций, сказала она.

Средства будут инвестироваться, в первую очередь, во флагманские масштабные проекты, такие как водород, реновация жилья и создание 1 млн зарядных станций для электромобилей. Фон дер Ляйен говорила о создании "Европейской водородной долины" для модернизации промышленности и разработки новых видов топлива для транспортных средств.

Цели, озвученные главой Еврокомиссии, в ближайшие недели будут рассмотрены Европарламентом и странами-членами ЕС.

Глава ЕК также высказалась за более сильное объединение здравоохранения в Евросоюзе. Она указала на важность обсуждения полномочий в медицинской сфере, которые сейчас находятся в основном в ведении отдельных стран ЕС. Фон дер Ляйен выступила с этой инициативой после хаотической реакции Европы на вспышку коронавирусной инфекции и заметного отсутствия координации между отдельными странами ЕС в борьбе с пандемией.

Она также призвала как можно быстрее создать рамочные условия для введения минимального размера оплаты труда (МРОТ) в Евросоюзе. "Каждый должен иметь доступ к минимальной зарплате", - сказала она.

В июле размер МРОТ в странах Европейского союза варьировался от 312 евро в месяц в Болгарии до 2142 евро в Люксембурге.