События

18:10 16.09.2020

Возле Львова на трассе "Киев-Чоп" столкнулись 6 транспортных средств, движение ограничено - полиция

1 мин читать
Возле Львова на трассе "Киев-Чоп" столкнулись 6 транспортных средств, движение ограничено - полиция

 В масштабной аварии возле Львова на трассе "Киев-Чоп" столкнулись 6 автотранспортных средств, движение ограничено, а количество пострадавших уточняют, сообщает отдел коммуникации главного управления Нацполиции во Львовской области.

По данным полиции, авария произошла сегодня около 14:40 часов возле села Виннички Пустомытовского района столкнулись 6 транспортных средств, двигавшихся в попутном направлении: два микроавтобуса, два грузовика и два легковых автомобиля.

"На месте ДТП работает следственно-оперативная группа Пустомытовского отдела полиции. Уточняется количество участников аварии и пострадавших в ней", - сказано в сообщении полиции.

Полиция просит водителей по возможности пользоваться объездными маршрутами.

Теги: #трасса #дтп #полиция #львовская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:12 16.09.2020
Полиция Киева усилила меры безопасности в центре города из-за массовых акций

Полиция Киева усилила меры безопасности в центре города из-за массовых акций

10:09 16.09.2020
В Умань прибыл сводный отряд полицейских для обеспечения безопасности граждан

В Умань прибыл сводный отряд полицейских для обеспечения безопасности граждан

18:58 15.09.2020
Полицейские Украины и Израиля совместно обеспечат правопорядок во время празднования Рош ха-Шана - Клименко

Полицейские Украины и Израиля совместно обеспечат правопорядок во время празднования Рош ха-Шана - Клименко

11:35 15.09.2020
В Никополе задержали подозреваемых в убийстве двух человек

В Никополе задержали подозреваемых в убийстве двух человек

17:55 14.09.2020
В Киеве уроженец Крыма по схеме "ваш родственник в беде" выманил у пенсионера более 100 тыс. грн

В Киеве уроженец Крыма по схеме "ваш родственник в беде" выманил у пенсионера более 100 тыс. грн

17:01 13.09.2020
Автопробег в рамках ХарьковПрайда закончился без инцидентов – полиция

Автопробег в рамках ХарьковПрайда закончился без инцидентов – полиция

17:47 12.09.2020
Полицейские открыли два уголовных производства о нарушениях избирательного процесса на Киевщине и Винниччине

Полицейские открыли два уголовных производства о нарушениях избирательного процесса на Киевщине и Винниччине

18:37 11.09.2020
В Умани владелец кафе повесил табличку, что не обслуживает хасидов, полиция открыла дело

В Умани владелец кафе повесил табличку, что не обслуживает хасидов, полиция открыла дело

15:43 11.09.2020
Экспертизы по делу полицейских Кагарлыка практически завершены, в ближайшее время дело будет передано в суд – и.о. директора ГБР

Экспертизы по делу полицейских Кагарлыка практически завершены, в ближайшее время дело будет передано в суд – и.о. директора ГБР

12:10 11.09.2020
Годовалый ребенок погиб, еще двоих детей спасли при пожаре на Львовщине

Годовалый ребенок погиб, еще двоих детей спасли при пожаре на Львовщине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинская делегация в ТКГ призвала РФ освободить осужденных 16 сентября крымских татар - источник

КС признал неконституционными ряд положений закона о НАБУ

Кравчук потребовал от Грызлова извинений за слова об ОРДЛО как "их отдельной территории" и тот признал, что это территория Украины – источник

Один украинский военнослужащий погиб из-за неосторожного обращения с гранатой вблизи Новотошковского

РФ должна отменить приговоры гражданам Украины в деле "Хизб ут-Тахрир", немедленно освободить их и всех незаконно удерживаемых украинцев

ПОСЛЕДНЕЕ

Потребнастроения украинцев в августе продолжили улучшаться – исследование

Фармкомпании "Интерхим" и "Дарница" реализовали проект осушения стен и фундаментов Софии Киевской

Украинская делегация в ТКГ призвала РФ освободить осужденных 16 сентября крымских татар - источник

Минск призвал Киев уважать права верующих в ситуации с паломниками-хасидами

КС признал неконституционными ряд положений закона о НАБУ

Глава Еврокомиссии озвучила новые цели Евросоюза по защите климата

Кравчук указал на заседании ТКГ, что принятие законов и постановлений в Украине является исключительной компетенцией Верховной Рады - источник

Минрегинтеграции будет добиваться ужесточения санкций против РФ из-за незаконных приговоров крымским татарам

Кравчук потребовал от Грызлова извинений за слова об ОРДЛО как "их отдельной территории" и тот признал, что это территория Украины – источник

Один украинский военнослужащий погиб из-за неосторожного обращения с гранатой вблизи Новотошковского

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА