Возле Львова на трассе "Киев-Чоп" столкнулись 6 транспортных средств, движение ограничено - полиция

В масштабной аварии возле Львова на трассе "Киев-Чоп" столкнулись 6 автотранспортных средств, движение ограничено, а количество пострадавших уточняют, сообщает отдел коммуникации главного управления Нацполиции во Львовской области.

По данным полиции, авария произошла сегодня около 14:40 часов возле села Виннички Пустомытовского района столкнулись 6 транспортных средств, двигавшихся в попутном направлении: два микроавтобуса, два грузовика и два легковых автомобиля.

"На месте ДТП работает следственно-оперативная группа Пустомытовского отдела полиции. Уточняется количество участников аварии и пострадавших в ней", - сказано в сообщении полиции.

Полиция просит водителей по возможности пользоваться объездными маршрутами.