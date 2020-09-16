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17:42 16.09.2020

Данилов обратился к Раде и Кабмину относительно наработки и принятия документов стратегического планирования по нацбезопасности и обороне

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Данилов обратился к Раде и Кабмину относительно наработки и принятия документов стратегического планирования по нацбезопасности и обороне

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов обратился к парламенту и правительству касательно алгоритма наработки и принятия документов стратегического планирования в сферах национальной безопасности и обороны, сообщает аппарат СНБО Украины.

Так, согласно решению СНБО Украины "О Стратегии национальной безопасности Украины", которое введено в действие указом президента Украины от 14 сентября 2020 года №392, Кабинет министров Украины, государственные органы по соответствующим сферам национальной безопасности подают на рассмотрение СНБО проекты Стратегии человеческого развития, Стратегии военной безопасности Украины, Стратегии общественной безопасности и гражданской защиты Украины, Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины, Стратегии экономической безопасности, Стратегии биобезопасности и биологической защиты, Стратегии информационной безопасности, Стратегии кибербезопасности Украины, Стратегии внешнеполитической деятельности Стратегии обеспечения государственной безопасности, Национальной разведывательной программы.

Кроме того, Кабмину поручено разработать и утвердить Стратегию энергетической безопасности, Стратегию экологической безопасности и адаптации к изменению климата, Стратегию интегрированного управления границами, Стратегию продовольственной безопасности.

"Секретарь СНБО Украины предлагает ввести в состав межведомственных рабочих групп, которые будут обрабатывать соответствующие документы, представителей комитетов Верховной Рады, Офиса президента Украины, Аппарата СНБО Украины, Национальной академии наук Украины, Национального института стратегических исследований и общественности", - сказано в сообщении.

По словам Данилова, необходимо определить для ответственных исполнителей максимально сжатые сроки разработки проектов указанных нормативных актов - не более трех месяцев, а Верховная Рада должна максимально оперативно рассмотреть законопроекты, связанные со Стратегией национальной безопасности Украины и соответствующими стратегическими документами.

Теги: #снбо #данилов
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