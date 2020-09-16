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17:00 16.09.2020

Украина в ТКГ подтверждает приверженность режиму прекращения огня и отмечает, что нарушения на линии разграничения должна устанавливать СММ ОБСЕ - источник

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Украина в ТКГ подтверждает приверженность режиму прекращения огня и отмечает, что нарушения на линии разграничения должна устанавливать СММ ОБСЕ - источник

Украинская сторона придерживается жесткой переговорной позиции во время работы подгруппы Трехсторонней контактной группы по вопросам безопасности в рамках продолжающегося в среду заседания ТКГ в режиме видеоконференции, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к переговорам.

По словам собеседника агентства, глава украинской делегации Леонид Кравчук подчеркнул, что нарушения на линии разграничения сторон на Донбассе уполномочена устанавливать исключительно СММ ОБСЕ в соответствии с действующим мандатом.

Кроме того, Кравчук отметил, что украинская сторона в очередной раз подтвердила выполнение перечня мероприятий по соблюдению режима тишины и прекращения огня, и требует этого от другой стороны.

Теги: #перемирие #ткг #переговоры #обсе
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