Украина в ТКГ подтверждает приверженность режиму прекращения огня и отмечает, что нарушения на линии разграничения должна устанавливать СММ ОБСЕ - источник

Украинская сторона придерживается жесткой переговорной позиции во время работы подгруппы Трехсторонней контактной группы по вопросам безопасности в рамках продолжающегося в среду заседания ТКГ в режиме видеоконференции, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к переговорам.

По словам собеседника агентства, глава украинской делегации Леонид Кравчук подчеркнул, что нарушения на линии разграничения сторон на Донбассе уполномочена устанавливать исключительно СММ ОБСЕ в соответствии с действующим мандатом.

Кроме того, Кравчук отметил, что украинская сторона в очередной раз подтвердила выполнение перечня мероприятий по соблюдению режима тишины и прекращения огня, и требует этого от другой стороны.