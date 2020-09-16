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14:09 16.09.2020

Кабмин разрешил интегрировать справку ВПЛ в приложение "Дия"

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Кабмин разрешил интегрировать справку ВПЛ в приложение "Дия"

Кабинет министров Украины на заседании в среду принял постановление, разрешающее интегрировать справку внутренне-перемещенного лица (ВПЛ) в приложение Единого государственного веб-портала электронных услуг ("Дия").

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления Кабмина, текстом которой располагает "Интерфакс-Украина", указанное постановление позволит подавать электронную копию справки про взятие на учет внутренне-перемещенного лица в госорганы и органы местной власти через приложение "Дия".

Это должно упростить получение административных услуг, предусматривающих предъявление или подачу копии указанной справки.

Как сообщалось, справка внутренне перемещенного лица с октября 2020 будет доступна в электронной форме в мобильном приложении государственных электронных услуг "Дия" .

Минцифры в октябре планирует запустить в "Дие" цифровой ИНН, статус внутренне перемещенного лица и шеринг документов.

Теги: #впл #дия #кабмин
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