Преступления против журналистов должны тщательно и быстро расследоваться – посольство США в Украине по случаю 20-й годовщины исчезновения Гонгадзе

Независимые средства массовой информации являются важной частью успешных демократий, а преступления против журналистов должны тщательно и быстро расследоваться, чтобы виновные понесли ответственность, заявляют в посольстве США в Украине по случаю 20-й годовщины исчезновения украинского журналиста Георгия Гонгадзе.

"Сегодня мы вспоминаем Георгия Гонгадзе – храброго журналиста, которого убили за стремление к правде. Ни одному представителю прессы нельзя угрожать, нападать на него или арестовывать из-за того, что он выполняет свою работу, а преступления против журналистов должны тщательно и быстро расследоваться, чтобы виновные в этом лица несли ответственность", - говорится в заявлении к 20-й годовщине исчезновения Гонгадзе, обнародованном в среду утром в аккаунте посольства США в соцсети Фейсбук.

Советник по вопросам прессы, образования и культуры Волтер Браунолер, озвучивший данное заявление, подчеркнул, что независимые средства массовой информации являются важной частью успешных демократий.

Как сообщалось, Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа, которые, по заявлению Генпрокуратуры, принадлежат Гонгадзе.

Похороны убитого журналиста состоялись 22 марта 2016 года в Киеве. Заказчики убийства до сих пор не установлены.