В Украине за сутки 2 958 заболевших COVID-19, 1514 выздоровели, 76 умерли – СНБО

В Украине по состоянию на утро среды выявлено 2 958 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, при этом выздоровевших - 1514 человек, 76 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

Днем ранее, 15 сентября, сообщалось о 2 905 заболевших COVID-19, 14 сентября было 2 462 новых инфицированных, 13 сентября сообщалось о 2 476 заболевших, 12 сентября – о 3 103 новых случаях заболевания, 11 сентября сообщалось о рекордных 3 144 выявленных инфицированных.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро среды 152 660 человек, умерли с начала пандемии от COVID-19 3 340 человека, выздоровели - 72 324 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 86 996 человек, что на 1 368 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Тернопольской области (380), Киеве (356), Одесской (284) и Харьковской (272) областях.

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 3 036 подозрений на заболевание COVID-19.

По информации Минздрава, в целом проведено 1 925 482 тестирований методом ПЦР.