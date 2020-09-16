В Киеве СБУ разоблачила на коррупции гендиректора коммунального предприятия

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в системной коррупции исполняющего обязанности генерального директора одного из коммунальных предприятий Киевской городской государственной администрации, сообщил пресс-центр СБУ.

"По предварительной версии следствия, руководитель предприятия требовал взятки от предпринимателей за заключение неправомерных договоров на аренду помещений, находящихся в коммунальной собственности. Незаконную передачу складских помещений под ведение бизнеса злоумышленник маскировал как "временное хранение продукции" и, кроме официальных платежей, требовал с арендаторов дополнительное вознаграждение", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника вместе с посредником в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, после получения очередной взятки в размере 50 000 гривен.

Уголовное производство осуществляется по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщение обоим фигурантам дела о подозрении и избрании меры пресечения.