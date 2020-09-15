В ВСУ зафиксирован седьмой летальный случай от коронавируса

В Вооруженных силах Украины зафиксирован седьмой летальный случай от коронавируса, за сутки зарегистрировано 29 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

"К сожалению, в Вооруженных силах Украины зафиксирован седьмой летальный случай от коронавируса. Так, в связи с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, 14 сентября умер сотрудник ВС Украины (Белая Церковь)", - сказано в сообщении медиков на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что он болел с 3 сентября, проходил лечение в Белоцерковской городской больнице, а положительный результат ПЦР-теста получил 4 сентября.

"Болезнь протекала с выраженной симптоматикой, имел хронические сопутствующие заболевания, которые нуждались в лечении узкопрофильных специалистов. 14 сентября состояние здоровья резко ухудшилось, реанимационной бригадой была начата интенсивная терапия, которая не дала положительного результата. Выражаем соболезнования близким и родным", - говорится в сообщении.

Всего по состоянию на утро вторника в ВСУ COVID-19 болеет 662 человека. За время пандемии выздоровели 1 575 человек. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 729 человек.

Отмечается, что из 29 новых случаев заболевания COVID-19 в учреждениях здравоохранения находится 6 человек (Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 3 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 2 военнослужащих и Военно-медицинский клинический центр Восточного региона - 1 военнослужащий).

Также на лечении дома находится 23 человека (Киевская область - 7 военнослужащих и 2 сотрудника ВСУ, Ривненская область - 3 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Львовская область - 2 военнослужащих, Тернопольская область - 1 военнослужащий и 1 сотрудник ВСУ, Житомирская, Киевская и Полтавская области - по 1 военнослужащему, Винницкая, Харьковская и Черниговская области - по 1 сотруднику ВСУ).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника выявлено 2 905 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, при этом выздоровевших - 1267 человек, 53 ранее заболевших умерли.