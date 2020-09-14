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20:37 14.09.2020

Ермак обсудил с представителями креативных индустрий и концертной области их работу в условиях пандемии COVID-19

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Ермак обсудил с представителями креативных индустрий и концертной области их работу в условиях пандемии COVID-19

В Офисе президента Украины состоялась встреча руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с представителями креативных индустрий, ведущих продюсерских центров и агентств, организаторов концертных мероприятий и крупнейших билетных операторов Украины относительно их работы в условиях пандемии COVID-19.

Как сообщает пресс-служба главы государства, на совещании представители культуры и креативных индустрий подчеркнули необходимость установления четких и прозрачных требований о проведении массовых мероприятий в той или иной карантинной зоне. Так, они высказались за то, чтобы правила были равными для всех участников рынка и концертных площадок, а нарушители требований несли ответственность.

Кроме того, стороны обсудили проблему нехватки в Украине больших концертных площадок - даже в больших городах, включая Киев. Помимо прочего, поднимался вопрос об урегулировании уровня налогообложения представителей индустрии, поскольку отрасль понесла значительные убытки из-за пандемии COVID-19.

Отмечается, что участники встречи договорились о создании рабочей группы из представителей отрасли, Офиса президента, Минздрава и Минкультуры с участием народных депутатов, входящих в комитет, для выработки соответствующих унифицированных требований к проведению массовых мероприятий для каждой карантинной зоны.

"Нам очень важно все, что вы делаете, и мы открыты для диалога. Сейчас весь мир учится жить в новых условиях, но история неоднократно доказывала, что самые прорывы происходят именно в кризисные периоды. Поэтому давайте совместными усилиями искать нестандартные решения", - отметил руководитель Офиса президента.

Ермак напомнил, что Украина сейчас активно выстраивает новое стратегическое партнерство с другими странами, и культура является одним из инструментов сближения и укрепления двусторонних отношений. В частности, культурная дипломатия открывает новые возможности для представителей украинской креативной индустрии.

Представители власти также сообщили, что из-за нарушения карантинных требований уже начато несколько уголовных производств.

Во встрече приняли участие министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, министр Кабинета министров Олег Немчинов, заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко и первый заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

Теги: #коронавирус #зеленский #культура
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