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02:37 14.09.2020

В Ровенской области зафиксировали 62 новых случая инфицирования коронавирусом

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В Ровенской области зафиксировали 62 новых случая инфицирования коронавирусом

В Ровенской области зафиксировали 62 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, всего 10552 инфицированных, сообщил глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль.

"По состоянию на вечер 13 сентября на Ровенщине зарегистрировано 62 новых случаев заболевания COVID-19… Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 10552 случая заболевания коронавирусной болезни", – написал Коваль на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Глава ОГА отметил, что возраст заболевших от 8 до 83 лет.

Кроме того, он добавил, что от COVID-19 умерли 143 человека.

"Преодолели болезнь 7760 человек. Выздоровел 71 житель области", – написал Коваль.

Также он добавил, что в работе лабораторий области остается 100 образцов.

Теги: #коронавирус #ровенская
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