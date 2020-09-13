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16:27 13.09.2020

Около 100 тыс. участников несанкционированного марша оппозиции в Минске направляются по проспекту Независимости в сторону резиденции Лукашенко – очевидцы

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Около 100 тыс. участников несанкционированного марша оппозиции в Минске направляются по проспекту Независимости в сторону резиденции Лукашенко – очевидцы

Около ста тысяч участников несанкционированного оппозиционного марша собрались на проспекте Независимости в центре Минска, сообщают "Интерфаксу" очевидцы.

Люди заняли тротуары и проезжую часть. Движение транспорта по проспекту перекрыто.

Участники акции движутся в сторону стелы "Минск город-герой" к резиденции президента Александра Лукашенко "Дворец независимости". Сотрудники силовых структур сейчас не задерживают участников акции.

Ранее сообщалось, что на акции протеста есть задержанные, по поводу их количества поступают разные сведения. По последним данным минской милиции, задержаны десять человек, в незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна" поступила информация о 18 задержанных, наблюдатели сообщают о 50.

В первой половине дня милицию в Минске усилили военные. Возле городской резиденции Лукашенко - дворца независимости был припаркован БТР. На крыше дворца дежурили несколько человек в черном камуфляже.

Площадь Государственного флага возле дворца была оцеплена. Рядом с резиденцией со стороны выставочного центра разворачивали колючую проволоку.

В Беларуси уже более месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Самые массовые акции проходят в Беларуси по воскресеньям. По оценкам СМИ, некоторые их них собирали более 100 тыс. человек. Несколько раз участники акций уже доходили до резиденции Лукашенко и протестовали рядом с ней несколько часов, но позже расходились без эксцессов.

В первые дни акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек, затем большая часть была освобождена. В последнее время задержания возобновились.

Теги: #протест #минск #беларусь
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