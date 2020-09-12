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16:59 12.09.2020

До конца сентября МККК должен получить доступ к удерживаемым в ОРДЛО украинцам, что значительно ускорит процесс их освобождения – Ермак

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До конца сентября МККК должен получить доступ к удерживаемым в ОРДЛО украинцам, что значительно ускорит процесс их освобождения – Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что достигнутая на встрече советников "Нормандской четверки" в Берлине 11 сентября договоренность предусматривает, что до конца сентября Международный комитет Красного Креста получит беспрепятственный доступ к украинцам, удерживаемым на неподконтрольной территории Донбасса.

"Была также достигнута договоренность, что до конца этого месяца будет получен беспрепятственный доступ Красного Креста на неподконтрольную территорию к нашим гражданам, которые там находятся. И мы ожидаем, что это очень ускорит процесс обмена и возвращения наших граждан", - сказал он журналистам в субботу в Одессе во время рабочей поездки с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Теги: #мккк #ермак #ордло
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