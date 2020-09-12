Сотни женщин вышли на очередной марш протеста в Минске

Очередной оппозиционный "женский марш" проходит в Минске в субботу, белорусские силовики начали точечные задержания его участниц, сообщают белорусские СМИ.

По данным очевидцев и СМИ, первоначально в центре города у Минской ратуши собралось несколько сот женщин.

"Со словами: "движение - жизнь" и "мы гуляем", женщины двинулись в свой поход. (...) Пока обходили ратушу по кругу, число выросло в два раза и готово приблизиться к тысяче. Милиция начала задержания", - информирует onliner.by.

По информации очевидцев, некоторые женщины пытались блокировать микроавтобусы с задержанными, срывать балаклавы с силовиков и вставали в сцепки, стремясь защитить участников марша от задержаний.

Как сообщает портал tut.by, позже на другой стороне от Ратуши появилась еще одна женская колонна. К ней присоединились девушки, которые остались на площади Свободы после задержания. Прокричав "Свободу" и "Позор", участницы акции направились в сторону Немиги.

В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома агентству "Интерфакс-Запад" факт задержаний подтвердили.

"Подтверждаем, что были задержания участников несанкционированного массового мероприятия", - сказала официальный представитель ГУВД Наталья Ганусевич. Число задержанных будет уточнено позже.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала оглашенных властями итогов выборов, считает их сфальсифицированными.