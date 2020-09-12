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13:07 12.09.2020

Украина проводит следствие по записям, обнародованным Деркачем, проводится экспертиза пленок – генпрокурор

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Украина проводит следствие по записям, обнародованным Деркачем, проводится экспертиза пленок – генпрокурор

Украина продолжает собственное расследование по делу о "пленках Деркача", заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Сейчас следствие по "пленкам Деркача" продолжается. И опять же таки, экспертизы: смонтированы ли пленки, возможно ли идентифицировать голоса, все это происходит. … Следствие продолжается, следственные возможности мы пытаемся не потерять. Ждем результаты исследований", - рассказала Венедиктова в интервью Савику Шустеру, обнародованном в ютуб-канале.

Она подчеркнула, что украинские следователи будут "приходить к собственным выводам", не ориентируясь на результаты расследования, обнародованные в США.

Отвечая на вопрос о том, насколько серьёзная ответственность за это может быть у пятого президента Украины Петра Порошенко, генпрокурор отметила, что считает это скорее политической коррупцией, а не юридической. "Там несколько статей, которые … в квалификацию вписаны при внесении в ЕРДР. Но все-таки мое лично впечатление на сегодняшний день – это очень оценочно (…): что если мы будем говорить о коррупции, - это будет политическая коррупция", - сказала она.

Она отметила, что считает победой тот факт, что Украина не была втянута в геополитику и политику национального уровня США.

"Мы не должны вмешиваться в деятельность других стран. Поэтому те дела, что касаются непосредственно нас - мы ими занимаемся, и следствие поставит в этом точку. Говорить сейчас - вы видите, сколько провокаций летит каждый день. Каждый день прилетает что-то новенькое, как раз для того, чтобы мы начали реагировать не законным способом, а способом "хайпа". Мне кажется, правоохранители не имеют права "хайповать", - заявила генпрокурор.

Комментируя заявление Минфина США о том, что "пленки Деркача" являются "отредактированными аудиозаписями", Венедиктова заявила, что украинское следствие придет к собственным выводам.

"Генеральный прокурор Венедиктова не будет вмешиваться в такие политические процессы. И даже если любые президенты государств будут делать такие заявления, мы будем официально отвечать только в том случае, когда это предусмотрено законом. Если не предусмотрено, никаких оценочных суждений мы предоставлять не будем", - подчеркнула она.

Как сообщалось, ранее народный депутат Украины Андрей обнародовал аудиоматериалы с голосами, похожими на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, которые могут свидетельствовать о влиянии Байдена на пятого президента Украины. Среди обсуждавшихся тем: повышение тарифов на 100% вместо 75%, увольнение генпрокурора Шокина в обмен на кредитные гарантии на сумму $1 млрд, разговор людей с голосами, похожими на голоса Порошенко и президента РФ Владимира Путина, и др.

В августе глава контрразведки США Уильям Эванина заявил, что с помощью действий нардепа Деркача происходит процесс дискредитации кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена. "Например, пророссийский украинский парламентарий Андрей Деркач распространяет утверждения о коррупции - в том числе путем огласки утечек телефонных звонков - чтобы нанести ущерб кандидатуре бывшего вице-президента Байдена и Демократической партии. Некоторые связанные с Кремлем люди также стремятся продвигать кандидатуру президента Трампа в социальных сетях и на российском телевидении", - говорится в заявлении Эванины, сделанном 7 августа.

Сам Деркач назвал это "попытками навесить ярлыки и атакой", которые подтверждают раскрытие крупнейшей схемы "демокоррупции" в связи с обнародованными нардепом записи с голосами Порошенко-Байдена и Порошенко-Путина.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) определило четырех связанных с Россией лиц, в том числе народного депутата Украины Андрея Деркача (внефракционный), причастных к попыткам повлиять на избирательный процесс в США, и ввело в отношении них персональные санкции.

Теги: #венедиктова #генпрокуратура #деркач
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