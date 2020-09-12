Жители Горобьевки, оставшиеся без жилья из-за масштабного пожара в Двуречанском лесничестве, получили новые паспорта

В пятницу жители с.Горобьевка Харьковской области, оставшиеся без жилья и документов в результате масштабного лесного пожара в Двуречанском лесничестве, получили паспорта нового образца.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, с первой семьей, которой были восстановлены паспорта, встретились и.о. начальника Купянского отдела полиции Александр Кривошей, начальник Двуречанского отделения полиции Роман Симоняни главный специалист ГУ Госмиграционной службы в Харьковской области Гага Кикнадзе.

"Миграционная служба сразу присоединилась к совместной работе с органами полиции по восстановлению утраченных жителями села Горобьевка документов. Обычно эта процедура занимает около двух недель. Но мы сделали все возможное, чтобы завершить ее в кратчайшие сроки", - цитирует отдел коммуникаций Гагу Кикнадзе.

В свою очередь люди поблагодарили правоохранителей за помощь и оперативное восстановление паспортов: "Мы благодарим всех полицейских, которые сразу стали на нашу защиту: патрулировали территорию, тушили пламя, спасали людей и их имущество, охраняли дома от хищений. Особенно приятно, что правоохранители очень быстро восстановили наши паспорта, ведь это крайне важно для дальнейшего оформления необходимых документов для получения социальных выплат и денежной помощи от органов власти".

Как сообщалось, 2 сентября днем на территории Двуречанского лесничества на окраине с. Горобьевка загорелся хвойный лес. На момент прибытия спасателей было установлено, что пожар охватил около 80 га, позднее площадь пожара увеличилась до 500 га, в т.ч. 100 га верхового леса. Около 15:00 из-за сильного порывистого ветра (до 15 м/с) переменных направлений огонь распространился в направлении населенных пунктов Горобьевка и Гряниковка.

Днем 6 сентября пожар был ликвидирован.

По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, в результате пожара уничтожено 22 жилых дома, отселены 33 человека и из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью был госпитализирован 1 человек.

К тушению привлечены 395 человек и 61 единица техники, из них от ГСЧС 215 человек личного состава и 49 единиц техники в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет. Координацию работ по

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.