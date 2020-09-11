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19:17 11.09.2020

Станции киевского метро "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого" вновь открыты для пассажиров

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Станции киевского метро "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого" вновь открыты для пассажиров

Станция "Крещатик" Святошино-Броварской линии (М1, "красной") и "Площадь Льва Толстого" Оболонско-Теремковской (М2, "синей") Киевского метрополитена вновь открыты для пассажиров после того, как в течение более чем часа были закрыты на вход и выход вместе с пересадочными узлами после поступившего анонимного сообщения об их минировании.

"Станция "Площадь Льва Толстого" проверена, взрывоопасные предметы не обнаружены. Станция и пересадка на "Дворец спорта" открыты для пассажиров. Метрополитен работает в обычном режиме!", - сообщается на странице КП "Киевский метрополитен" в Facebook в пятницу.

Получасом ранее появилось аналогическое сообщение по станции "Крещатик", на станции "Площадь Льва Толстого" тогда еще продолжалась проверка. "Завершена проверка станции "Крещатик", взрывоопасные предметы не обнаружены. Станция и пересадка на "Майдан Независимости" открыта для пассажиров", - говорится в сообщении.

Ранее в КП "Киевский метрополитен" сообщили, что станция "Крещатик" и станция "Площадь Льва Толстого" вместе с пересадками с них на другие станции других линий метрополитена были закрыты на вход и выход в связи с поступлением анонимного звонка о минировании.

Теги: #киев #лжеминирование #метро
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