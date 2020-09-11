Адвокаты Порошенко ожидают активизации расследования дел по «Ленинской кузне» и «Новому каналу»

Адвокаты пятого президента Украины Петра Порошенко заявляют об открытии еще 15 новых уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко, и считают, что в ближайшее время следует ожидать активизации расследования по двум ранее открытым делам - связанным с "Ленинской кузней" и "Новым каналом".

"Все уголовные производства по самым фантастическим сюжетам, которые мы с вами обсуждали последний год, - «Керченская история», госизмена, прочее – все это отойдет на задний план – это так или иначе дымовая завеса. Мы ожидаем, что на передний план выйдут эти две темы, в которых сбегаются интересы Офиса президента, заявителей – "Ленинская кузня" и "Прямой канал", - сказал Новиков в пятницу на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул: "Трендом этого осеннего сезона в уголовно-правовой политике будут эти два направления… ожидаем, что в ближайшее время последуют непосредственные действия".

В частности, по словам Новикова, у адвокатов Порошенко есть информация, что готовятся обыски на "Прямом канале", "которые будут поданы не как преследования политических оппонентов и преследование свободной прессы, а исключительно как расследование хозяйственной деятельности".

В свою очередь адвокат Игорь Головань сообщил об открытии еще 15 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко: "Еще 4 сентября появились ни много ни мало – 15 новых производств, направленных фактически против лидера политической силы, оппозиционного пятого президента Украины Петра Порошенко. Понятно, что эти 15 производств такие же пустые, как и десятки, которые были сфабрикованы до этого времени, но тот факт, что власть не остановилась, тот факт, что власть продолжает направление политических преследований… по нашему мнению, очень яркий. Обратил бы внимание на то, что в фабулах этих производств очень много говорится о банковской системе. Теперь уже очень ярко мы видим еще одного бенефициара этой деятельности – это очень похоже на бывших собственников "ПриватБанка" в отношении вопросов, связанных с его национализацией".

Большинство из этих дел, по словам Голованя, открыло Полтавское облуправление СБУ.

При этом Новиков заметил: "Самое примечательное – это не новые 15 дел по Порошенко, а то, что не открыто ни одного уголовного производства в отношении депутата Деркача", - подчеркнул Новиков.