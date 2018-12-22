Экономика

15:55 22.12.2018

Кипрская Еwins Ltd Тигипко принудительно выкупит акции миноритариев "Кузни на Рыбальском"

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Кипрская Еwins Ltd Тигипко принудительно выкупит акции миноритариев "Кузни на Рыбальском"

Подконтрольная Сергею Тигипко кипрская Еwins Ltd, владеющая 94% акций ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (Киев) объявила о принудительном выкупе акций у миноритариев ЧАО.

Согласно размещенному в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) публичному безотзывному требованию, акции ЧАО будут выкупаться у миноритарных акционеров по цене 2589,14 грн за акцию (номинал 49 грн). Цена выкупа определена по итогам независимой оценки.

ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (ранее - ПАО "Ленинская кузня") - одно из известных на рынке предприятий судпрома Украины. Уставный капитал ЧАО составляет 168 млн 87тыс. 346 рн.

До последнего времени основным акционером ЧАО с пакетом в 73,9067% акций приватизированного в 1995 году судозавода выступало ПАО ЗНКИФ "Прайм Эссетс Капитал" (ранее - "Фонд "Петра Порошенко", Киев), в котором были сконцентрированы активы президента Украины П.Порошенко. Вторым по величине акционером с пакетом в 20,1280% акций выступал ПАО "ЗНКИФ "ВИК", сконцентрировавший активы народного депутата Игоря Кононенко. В сентябре группа "ТАС" С.Тигипко сообщила о предварительной договоренности о покупке судозавода, 15 ноября корпоративные инвестфонды "Прайм Эссетс Капитал" и "ВИК" сообщили о подписании с кипрской Еwins Ltd пакета документов о продаже "Кузни на Рыбальском".

ЧАО 20 ноября официально сообщило в системе раскрытия информации НКЦБФР о приобретении кипрской Еwins Ltd суммарного пакета акций компании в  размере 94,0348%, Максимальная оценка стоимости приобретенного  пакета, по данным эмитента - $300 млн.

В условиях внешней агрессии ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" освоило производство новых разработок оборонного назначения и сегодня является исполнителем гособоронзаказа (ГОЗ) по строительству для военных госзаказчиков, в том числе, малых бронированных артиллерийских катеров (МБАК) "Гюрза-М" и десантно-штурмовых катеров проекта "Кентавр". В октябре 2018 года ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" презентовало потенциальным заказчикам проект нового ракетного патрульного катера под шифром "Лань",  рассматриваемого в оборонном секторе одним из элементов усиления боеспособности ВМС ВСУ в акватории Азовского моря.

ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" по итогам 2017 года увеличило чистую прибыль по МСФО в 2,2 раза по сравнению с 2016 годом - до 18,62 млн грн, чистый доход возрос в 6,6 раза - до 776,18 млн грн.

Информация о возможной смене профиля судозавода в связи со сменой собственника ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" на рынке отсутствует.

Теги: #порошенко #ленинская_кузня #тигипко #кузня_на_рыбальском
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