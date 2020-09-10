Двух устроивших дебош на могиле цадика Нахмана в Умани паломников из Израиля выдворят из Украины – Геращенко

Двух иностранцев-зачинщиков беспорядков на могиле цадика Нахмана в Умани (Черкасская обл.) выдворят из Украины, сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Вчера в городе Умань группа молодых паломников, граждан Израиля устроили дебош на могиле цадика Нахмана, разгромив ограждения предназначенные для упорядоченного прохода к святыне… Сегодня Национальной полицией и Миграционной службой принято решение о выдворении из Украины двух наиболее агрессивных граждан Израиля, зачинщиков беспорядков", - написал Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.