События

17:05 10.09.2020

Двух устроивших дебош на могиле цадика Нахмана в Умани паломников из Израиля выдворят из Украины – Геращенко

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Двух устроивших дебош на могиле цадика Нахмана в Умани паломников из Израиля выдворят из Украины – Геращенко

Двух иностранцев-зачинщиков беспорядков на могиле цадика Нахмана в Умани (Черкасская обл.) выдворят из Украины, сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Вчера в городе Умань группа молодых паломников, граждан Израиля устроили дебош на могиле цадика Нахмана, разгромив ограждения предназначенные для упорядоченного прохода к святыне… Сегодня Национальной полицией и Миграционной службой принято решение о выдворении из Украины двух наиболее агрессивных граждан Израиля, зачинщиков беспорядков", - написал Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Теги: #геращенко #хасиды #умань
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