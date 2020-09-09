События

19:48 09.09.2020

Суд обязал СБУ открыть дело по признакам госизмены в провале операции с "вагнеровцами"- Арьев

3 мин читать
Суд обязал СБУ открыть дело по признакам госизмены в провале операции с "вагнеровцами"- Арьев

Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины (СБУ) открыть дело по признакам государственной измены в действиях главы Офиса президента Андрея Ермака, сообщил народный депутат фракции "Евросолидарность" Владимир Арьев

"Только что Шевченковский суд обязал СБУ открыть производство по ст. 111 (государственная измена) и 114 (шпионаж) относительно Ермака! Заявление подал Дмитрий Штанько. Дело связано со сливом операции по вагнеривцам", - написал Арьев в соцсети Facebook в среду.

"На честное следствие от Баканова надежд, конечно, мало. Поэтому мы продолжаем требовать создания временной следственной комиссии в Верховной Раде", - добавил он.

Как сообщалось, 29 июля под Минском были задержаны 33 члена ЧВК "Вагнер".

12 августа Офис генерального прокурора (Украина) обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской частной военной компании "Вагнер". "Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Шевченковским районным судом Киева подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Украинская сторона заявила, что эти лица "принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Однако 14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных "вагнеровцев".

18 августа ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер". По версии СМИ, они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где "вагнеровцев" должны были задержать.

СМИ утверждали, что об операции было доложено президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, после чего в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

Информацию опровергли официальные органы. Так, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что поездка боевиков ЧВК Вагнера, в ходе которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией российских спецслужб. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак расценил информацию о якобы причастности украинских спецслужб к появлению и задержанию российских боевиков в Беларуси как спланированную дезинформацию. В Службе безопасности Украины также опровергли свою причастность к истории с появлением и задержанием "вагнеровцев" в Беларуси.

4 сентября фракция "Европейская солидарность" потребовала создать временную следственную комиссию (ВСК) по расследованию фактов причастности высших должностных лиц Украины к экстрадиции "вагнеровцев" из Беларуси в Россию.

Дмитрий Штанько – фигурант дела о "пленках Ермака", который записывал разговор с братом главы Офиса президента Денисом Ермаком. Впоследствии эти записи были обнародованы нардепом Гео Леросом.

Теги: #ермак #суд #госизмена
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:12 09.09.2020
Верховный суд остановил выполнение определения о взыскании $350 млн с ПриватБанка

Верховный суд остановил выполнение определения о взыскании $350 млн с ПриватБанка

05:45 09.09.2020
Суд удовлетворил иск столичной прокуратуры о непередаче в аренду земучастка стоимостью 3,5 млн грн частному предприятию

Суд удовлетворил иск столичной прокуратуры о непередаче в аренду земучастка стоимостью 3,5 млн грн частному предприятию

15:07 08.09.2020
Суд отправил двух организаторов финансовой "пирамиды" B2B Jewelry под круглосуточный домашний арест - СБУ

Суд отправил двух организаторов финансовой "пирамиды" B2B Jewelry под круглосуточный домашний арест - СБУ

15:00 08.09.2020
НАБУ открыло производство по вердикту суда о взыскании с ПриватБанка $350 млн компаниям Суркисов

НАБУ открыло производство по вердикту суда о взыскании с ПриватБанка $350 млн компаниям Суркисов

12:18 08.09.2020
Верховный суд оставил рассмотрение дела Стерненко в Одессе

Верховный суд оставил рассмотрение дела Стерненко в Одессе

17:26 07.09.2020
Суд приговорил к 10 годам заключения диверсанта, планировавшего взорвать емкости с аммиаком в Северодонецке - СБУ

Суд приговорил к 10 годам заключения диверсанта, планировавшего взорвать емкости с аммиаком в Северодонецке - СБУ

16:41 07.09.2020
Минфин планирует до 9 сентября подать апелляцию на решение Печерского райсуда в споре Суркисов и ПриватБанка

Минфин планирует до 9 сентября подать апелляцию на решение Печерского райсуда в споре Суркисов и ПриватБанка

15:38 07.09.2020
Окружной админсуд Киева просят отменить решение Кличко об исполнении гимна в столичных школах каждое утро

Окружной админсуд Киева просят отменить решение Кличко об исполнении гимна в столичных школах каждое утро

15:17 07.09.2020
Суд арестовал президента банка "Аркада" на 60 дней с альтернативой внесения 21 млн грн залога

Суд арестовал президента банка "Аркада" на 60 дней с альтернативой внесения 21 млн грн залога

19:59 04.09.2020
Глава Минюста просит сверхсрочно принять закон для предотвращения взыскания 10 млрд грн с ПриватБанка в пользу Суркисов

Глава Минюста просит сверхсрочно принять закон для предотвращения взыскания 10 млрд грн с ПриватБанка в пользу Суркисов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин запретил въезд иностранцев в Украину транзитом

С полуночи на Донбассе обстрелов не было

В Киеве задержан один из руководителей ИГИЛ - СБУ

65 самолетов арестованы за рейсы в Крым – Офис генпрокурора

Объявлены участники нацотбора на выдвижение на премию "Оскар" от Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Профильный комитет Рады рекомендовал экс-совладельца Укргазбанка Горбаля на должность члена Совета НБУ

Кабмин запретил въезд иностранцев в Украину транзитом

С полуночи на Донбассе обстрелов не было

В Киеве задержан один из руководителей ИГИЛ - СБУ

Паркинг у столичного зоопарка откроют в конце сентября – Кличко

Спецпредставитель председателя ОБСЕ настоятельно призывает все стороны и дальше соблюдать режим прекращения огня на Донбассе

65 самолетов арестованы за рейсы в Крым – Офис генпрокурора

Объявлены участники нацотбора на выдвижение на премию "Оскар" от Украины

Ивано-Франковский горсовет оспаривает в ОАСК установление Кабмином 4-х уровней эпидопасности

Леонид Черновецкий подал в ОАСК иск против Кабмина о признании русского языка государственным

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА