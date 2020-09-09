События

11:55 09.09.2020

Автоцистерна взорвалась на предприятии в Киеве во время проведения сварочных работ: погиб мужчина, еще один пострадал

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Автоцистерна взорвалась на предприятии в Киеве во время проведения сварочных работ: погиб мужчина, еще один пострадал

В 9:32 среды в дежурную часть полиции Киева поступило сообщение о взрыве автоцистерны на одном из предприятий, который находится на улице Вискозной.

"Предварительно установлено, что в результате проведения сварочных работ произошел взрыв автоцистерны. В результате на месте происшествия погиб 52-летний мужчина, житель Херсонской области, а 33 - летнего мужчину доставили в больничное учреждение с телесными повреждениями", - сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Сейчас на месте происшествия сотрудники полиции проводят первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства этого трагического события.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Деснянском управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой этому событию будет дана правовая квалификация.

Теги: #киев #взрыв #автоцистерна
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