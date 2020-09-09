Для жителей временно оккупированного Крыма запустили чат-бот в Telegram – Офис президента

Представительство президента Украины в Крыму совместно с правозащитной организацией "КримSOS" и Украинским Хельсинским союзом по правам человека представили чат-бот CrimeaIsUAbot в Telegram, созданный для граждан, проживающих на территории временно оккупированного Крымского полуострова.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, чат-бот CrimeaIsUAbot (t.me/CrimeaIsUaBot) позволяет получить мгновенную консультацию 24/7 относительно оформления паспорта гражданина Украины, свидетельства о рождении и смерти на оккупированной территории, актуальную информацию о порядке пересечения КПВВ.

"И это - с образцами документов для заполнения и возможностью записаться в очередь на подачу документов", - говорится в сообщении.

Так, чат-бот будет размещен на сайтах профильных государственных органов и общественных организаций. Перечень актуальных вопросов, на которые можно будет получить ответы, будет дополняться.

"Государство должно создавать инструменты, которые могли бы максимально приближать административные и другие услуги к крымчанам. И речь идет не только о том, что сейчас можно посетить ЦПАУ (Центры предоставления административных услуг – ИФ) прямо на административной границе. Мы работаем над внедрением онлайн-услуг", - отметили в представительства президента Украины в Крыму

Отмечается, что сейчас уже функционирует электронная очередь для подачи документов на получение биометрического паспорта или ID-карты гражданина Украины, заключение декларации по семейным врачом, также продолжается работа по подаче в онлайн-режиме документов на регистрацию брака, онлайн-нотариата, документов на проезд на временно оккупированную территорию для иностранцев и документов для регистрации актов гражданского состояния, в том числе рождений на временно оккупированных территориях и тому подобное.

Кроме того, в условиях искусственных ограничений со стороны оккупационных администраций также продолжается работа по разработке подачи документов онлайн в высшие учебные заведения для детей с оккупированных территорий.