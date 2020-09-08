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12:36 08.09.2020

Лероса вызывали в ГБК как свидетеля в деле по уклонению от уплаты налогов – юркомпания

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Лероса вызывали в ГБК как свидетеля в деле по уклонению от уплаты налогов – юркомпания

Внефракционного народного депутата Гео Лероса допрашивали в Государственном бюро расследований, как свидетеля в уголовном деле по уклонению от уплаты налогов в крупном размере, сообщает "Миллер, юридическая компания" на своей странице в Facebook.

"Налоговая проверка, которая бы установила наличие у Гео Лероса не оплаченных налоговых обязательств, не проводилась. Никаких уведомлений-решений от Государственной налоговой службы о необходимости оплаты задолженности он также не получал", - заявляет адвокат нардепа Маси-Мустафа Найем.

"Миллер, юридическая компания" приводит данные электронной декларации, согласно которым в 2019 году Лерос заработал примерно 603 тыс грн.

Юридическая компания обращает внимание, что уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов, по состоянию на 2019 г., начинается с 2,8 млн. гривен невыплаченного налога.

"Заработная плата начислена нашему клиенту как физическому лицу юридическим лицом, а именно управлением делами Аппарата Верховной Рады Украины, которое в данном случае выступило налоговым агентом и должно было уплатить налог на доходы физических лиц при выплате заработной платы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Лерос во вторник пришел на допрос в Государственное бюро расследований. При этом на своей странице в соцсети Фейсбук он заявил, что все дела против него сфабрикованы.

1 сентября Лерос обвинил руководство страны в покрывательстве коррупции и возложил на него ответственность за преследование общественных активистов, журналистов и оппозиционных политических организаций. В тот же день фракция партии "Слуга народа" приняла решение исключить Лероса из своего состава.

Ранее Лерос опубликовал на своей странице в Facebook несколько коротких видеозаписей, на которых человек, похожий на брата главы ОП Андрея Ермака Дениса, обсуждает вопросы назначения на государственные должности. После этого НАБУ сообщило, что открыло два уголовных производства по факту публикации и содержания записей разговоров Дениса Ермака (т.н.дело "пленок Ермака"), одно из них открыто в отношении руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

28 августа Лерос сообщил о поджоге своего автомобиля неизвестными. Полиция расследует этот инцидент.

2 сентября нардеп заявил, что в отношении него открыты два новых уголовных производства.

8 декабря Лерос был вызван в Государственное бюро расследований на допрос в качестве свидетеля в деле по ч.1 ст.212 (умышленное уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #налоги #допрос #лерос #гбр #юркомпания
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