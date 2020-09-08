Суд отклонил кандидатуру Моралеса для участия в выборах на пост сенатора

Суд Боливии отказал бывшему президенту Эво Моралесу в регистрации в качестве кандидата на пост сенатора от региона Кочабамба на выборах 18 октября, сообщает агентство ABI.

Во второй половине дня в понедельник на конституционных слушаниях судья Альфредо Хаймес постановил отклонить ходатайство защиты Эво Моралеса. Таким образом, решение Высшего избирательного суда Боливии от февраля, отклоняющее кандидатуру бывшего президента, остается в силе.

В свою очередь, министр юстиции Боливии Альваро Коимбра заявил через свой аккаунт в твиттер: "Эво Моралес отстранен. Есть еще проверенные судьи".

Моралес покинул пост президента Боливии в ноябре прошлого года после нескольких недель демонстраций.