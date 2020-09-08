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02:34 08.09.2020

Глава дипломатии ЕС Боррель: власти Беларуси грубо нарушают собственные законы и международные обязательства

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил с осуждением арестов и задержаний граждан в Беларуси по политическим мотивам.

"Мы решительно осуждаем непрекращающиеся произвольные и необъяснимые аресты и задержания по политическим мотивам в Белоруссии, которые происходят с начала президентской предвыборной кампании", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам, распространенном в Брюсселе в понедельник вечером.

По его словам, "государственные власти в Беларуси продолжают запугивать или допускать запугивание своих граждан все более беззаконным образом и грубо нарушают как свои собственные внутренние законы, так и международные обязательства".

"ЕС наложит санкции на лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов", - сказано в заявлении Борреля.

Он сослался на преследования со стороны белорусских властей Марии Колесниковой, Андрея Егорова, Ирины Сухий, Антона Роднянкова и Ивана Кравцова. Глава европейской дипломатии также напомнил, что 633 человека были задержаны после мирного марша в воскресенье.

"ЕС ожидает, что белорусские власти обеспечат немедленное освобождение всех задержанных по политическим мотивам до и после фальсифицированных президентских выборов 9 августа", - подчеркнул Боррель.

Он потребовал, чтобы гражданское общество и участники дискуссий о будущем Беларуси, включая членов Координационного совета, "были защищены от запугивания, принудительного изгнания, произвольных арестов и насилия".

"Должны преобладать верховенство закона и правосудие, и должно быть проведено тщательное и прозрачное расследование всех предполагаемых нарушений, чтобы привлечь виновных к ответственности", - заявил высокий представитель ЕС.

Он повторил призыв к белорусским властям прекратить политические преследования и начать инклюзивный национальный диалог при полном уважении демократических и основополагающих прав белорусского народа.

Как сообщалось, белорусская оппозиция вновь обратилась в Следственный комитет страны с просьбой расследовать агрессивные действия силовиков против участников акций протеста.

"Вопрос с непропорциональным насилием правоохранительных органов сейчас вышел на первый план. Он не может быть забыт. Если имеются факты пыток по политическим мотивам, они должны быть расследованы. Мы составили заявления в СК и отправили их по почте с просьбой провести проверку по всем фактам", - заявил в понедельник в прямом интернет-эфире член президиума Координационного совета оппозиции Максим Знак.

Кроме того, он призвал отдельно обратить внимание "на агрессию людей в штатском и масках", которые задерживали граждан накануне. "Протест проходит мирно, за время протестов ни одной витрины не было разбито, за исключением тех, что били накануне люди в штатском и масках, которые избивали и задерживали людей", - отметил оппозиционер.

"Мы просим проверить являются ли люди в масках и штатском сотрудниками правоохранительных органов. Нужно провести проверку и принять решение. Мы надеемся, что это будет возбуждение уголовного дела", - подчеркнул он.

В Беларуси уже месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

18 августа сторонники главного оппонента Лукашенко Светланы Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Беларуси считают этот орган неконституционным.

Несколько членов Координационного совета белорусской оппозиции - член президиума Колесникова, пресс-секретарь Родненков и исполнительный секретарь Кравцов - перестали выходить на связь утром в понедельник. Местонахождение этих сотрудников совета неизвестно.

В понедельник утром портал TUT.by со ссылкой на очевидцев сообщил, что "Колесникову утром 7 сентября возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении". Член президиума координационного совета Павел Латушко, в свою очередь, сообщил "Интерфаксу", что Колесникова, возможно, задержана.

В свою очередь в ГУВД Мингорисполкома "Интерфаксу" заявили, что "минская милиция не задерживала" Колесникову. В МВД Белоруссии также сообщили, что не располагают информацией о ее задержании.

Теги: #ес #задержания #боррель #беларусь
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