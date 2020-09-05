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17:22 05.09.2020

Милиция задержала порядка 30 человек в Минске за участие в акциях протеста

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За участие в несанкционированных мероприятиях в Минске в субботу задержаны около 30 человек, сообщила агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

"На настоящее время задержаны около 30 человек за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, - проинформировала Ганусевич. - Все эти граждане демонстрировали негосударственную символику, выкрикивали лозунги. Милиция на это реагировала".

"Задержанные доставлены в территориальные РУВД для дальнейшего разбирательства", - добавила представитель ГУВД.

В субботу утром на акцию протеста вышли студенты минских вузов. Как передал портал tut.by, студенты стекались к кинотеатру "Октябрь" на проспекте Независимости, где располагались небольшими группами. "В 12:05 там уже начали задерживать. Люди в штатском и масках задержали минимум двух парней - они отвели их в микроавтобус без номеров", - сообщал tut.by.

Позднее очевидцы и ряд беларусских СМИ сообщили о задержании группы студентов на ул. Карла Маркса, затем поступила информация о задержании студентов и вблизи площади Якуба Коласа. Незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна" сообщил, что на данный момент ему известны имена порядка 20 студентов, задержанных в Минске.

Днем в беларусской столице началась очередная женская акция протеста, обозначенная как "Женский марш мира". Участницы акции собрались у Комаровского рынка, а затем колонной направились к проспекту Независимости. Некоторые женщины держали в руках плакаты, цветы, бело-красно-белые флаги. Несколько человек пришли с флагами других стран. Проезжавшие автомобилисты сигналили протестующим в знак поддержки. "Среди протестующих ходят силовики в штатском, с рациями, замечаний никому не делают", - сообщил tut.by.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Теги: #акции_протеста #беларусь
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