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16:18 05.09.2020

"Женский марш мира" проходит в центре Минска

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Очередная женская акция протеста, обозначенная как "Женский марш мира", проходит в субботу в центре Минска.

По информации очевидцев и белорусских СМИ, участницы акции собрались возле Комаровского рынка, а затем колонной направились к проспекту Независимости.

"Среди протестующих ходят силовики в штатском, с рациями, замечаний никому не делают", - информирует портал tut.by.

Некоторые женщины держат в руках плакаты, цветы, бело-красно-белые флаги. Несколько человек пришли с флагами других стран. Проезжающие мимо автомобилисты сигналят протестующим в знак поддержки.

Теги: #марш_мира #беларусь
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