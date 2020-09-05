"Женский марш мира" проходит в центре Минска

Очередная женская акция протеста, обозначенная как "Женский марш мира", проходит в субботу в центре Минска.

По информации очевидцев и белорусских СМИ, участницы акции собрались возле Комаровского рынка, а затем колонной направились к проспекту Независимости.

"Среди протестующих ходят силовики в штатском, с рациями, замечаний никому не делают", - информирует портал tut.by.

Некоторые женщины держат в руках плакаты, цветы, бело-красно-белые флаги. Несколько человек пришли с флагами других стран. Проезжающие мимо автомобилисты сигналят протестующим в знак поддержки.