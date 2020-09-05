События

09:49 05.09.2020

Тернополь не будет усиливать карантин из-за попадания в "красную" зону – мэр Надал

2 мин читать
Тернополь не будет усиливать карантин из-за попадания в "красную" зону – мэр Надал

 Попавший в "красную" зону распространения коронавирусной инфекции Тернополь не будет усиливать карантинные меры с 7 сентября, заявил мэр города Сергей Надал.

" Будем защищать конституционное право детей на учебу и тернополян на труд. Тернополь на следующей неделе будет жить и работать в обычном режиме, соблюдая противоэпидемических мероприятий. Мы не допустим транспортной и экономической блокады нашего города. Не позволим правительству любителей и экспериментаторов парализовать жизнь двухсоттысячного города", - написал в Фейсбук Надал, который в настоящее время сам лечится от COVID-19.

"Будем защищать конституционное право детей на учебу и тернополян на труд", - подчеркнул градоначальник.

"Решение горсовета не опротестовано одним правительственным органом в судебном порядке. Более того, министр кабинета министров во время одного из телеэфиров признал правомерность решения сессии городского совета", - заявил мэр.

Согласно этому решению: общественный транспорт продолжает работать в режиме спецрейсов; город полностью обеспечивает возможность детей учиться в школах и ходить в садики; предприниматели работают на территории города с соблюдением противоэпидемических требований.

Госовет также обратился в полицию с просьбой и рекомендацией не составлять «протоколов» в отношении предпринимателей на основании незаконного постановления правительства, напомнил Надал.

Он также отметил, что согласно недавнему решению Конституционного суда, Кабмин не имеет права устанавливать карантин, ограничивающий конституционные права и свободы человека и гражданина.

Мэр также призвал жителей Тернополя соблюдать меры предосторожности.

Теги: #надал #карантин #тернополь #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:18 05.09.2020
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 26,6 млн, число жертв - 868 тыс

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 26,6 млн, число жертв - 868 тыс

09:15 05.09.2020
В Украине снова антирекорд: COVID-19 за сутки заболели 2 836 человек, 50 умерли

В Украине снова антирекорд: COVID-19 за сутки заболели 2 836 человек, 50 умерли

03:29 05.09.2020
В Донецкой области за сутки выявили 13 новых случаев инфицирования коронавирусом

В Донецкой области за сутки выявили 13 новых случаев инфицирования коронавирусом

21:52 04.09.2020
Чтобы справиться с ростом инфицирования Covid-19 в Украине, надо балансировать между эпидемической и экономической целесообразностью

Чтобы справиться с ростом инфицирования Covid-19 в Украине, надо балансировать между эпидемической и экономической целесообразностью

21:34 04.09.2020
Во Франции и Италии фиксируют рекордные суточные приросты заражений COVID-19

Во Франции и Италии фиксируют рекордные суточные приросты заражений COVID-19

19:30 04.09.2020
Приоритет при вакцинации от коронавируса должны иметь определенные группы населения, независимо от гражданства - глава ВОЗ

Приоритет при вакцинации от коронавируса должны иметь определенные группы населения, независимо от гражданства - глава ВОЗ

16:29 04.09.2020
У патриарха Филарета диагностировали коронавирус – экс-нардеп Мосийчук

У патриарха Филарета диагностировали коронавирус – экс-нардеп Мосийчук

16:09 04.09.2020
Швейцария добавила Украину в список стран, по прибытии из которых обязателен карантин

Швейцария добавила Украину в список стран, по прибытии из которых обязателен карантин

15:18 04.09.2020
Массовая вакцинация от COVID-19 в мире начнется в середине 2021 года - ВОЗ

Массовая вакцинация от COVID-19 в мире начнется в середине 2021 года - ВОЗ

13:27 04.09.2020
К списку доступных для путешествий украинцам стран добавились Конго, Бразилия и Доминиканская республика – МИД

К списку доступных для путешествий украинцам стран добавились Конго, Бразилия и Доминиканская республика – МИД

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине снова антирекорд: COVID-19 за сутки заболели 2 836 человек, 50 умерли

Пожары в экосистемах Луганщины ликвидированы, а на Харьковщине локализованы

Чтобы справиться с ростом инфицирования Covid-19 в Украине, надо балансировать между эпидемической и экономической целесообразностью

Шмыгаль заявил, что консультации о возможных кадровых изменениях в финансово-экономическом блоке правительства с ним пока не велись

Глава Минюста просит сверхсрочно принять закон для предотвращения взыскания 10 млрд грн с ПриватБанка в пользу Суркисов

ПОСЛЕДНЕЕ

Польша предоставит отчисленным белорусским студентам возможность обучения - Цепкало

Пожары в экосистемах Луганщины ликвидированы, а на Харьковщине локализованы

В Харькове трое мужчин ограбили офис и избили предпринимателя

Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

В Николаевской области столкнулись легковушка и грузовик, пострадали пять человек

Берлин и Париж призывают Россию как можно скорее прояснить обстоятельства произошедшего с Навальным

Пострадавшим от масштабного пожара в Харьковской области предоставили гуманитарную помощь

Центризбирком Грузии зарегистрировал 66 партий на участие в парламентских выборах

Трамп не исключает, что у США в октябре будет вакцина от коронавируса

Великобритания поддерживает гражданское общество и независимые СМИ в Беларуси

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА