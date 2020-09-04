Великобритания поддерживает гражданское общество и независимые СМИ в Беларуси

Великобритания заявила, что удваивает поддержку независимых СМИ, правозащитных организаций и общественных групп в Беларуси, сообщила пресс-служба посольства Британии в Украине.

"Британия планирует выделить дополнительно 1,5 млн фунтов стерлингов на проекты в течение следующих двух лет. Это включает в себя усиление британской поддержки совместной британо-польской программы по продвижению независимых СМИ, работающих в Беларуси для противодействия дезинформации", - говорится в сообщении.

"Мы недвусмысленно осуждали посягательства на свободу СМИ со стороны белорусских властей после фальсифицированных президентских выборов, включая преследование, преследование и задержание журналистов, а также ограничения доступа в Интернет. Это дополнительное финансирование поможет поддержать независимые СМИ и тех, кто защищает права человека в Беларуси, в то время, когда объективное и честное освещение событий жизненно важно", - добавили в посольстве.

По словам английского министра иностранных дел Венди Мортон, Великобритания солидарна с белорусским народом, который продемонстрировал свое желание жить в демократическом и справедливом обществе.

"Я горжусь тем, что Великобритания предприняла шаги по укреплению независимых СМИ, демократии и прав человека в Беларуси, и мы продолжим тесно сотрудничать с нашими международными партнерами, чтобы убедить власти в Беларуси изменить свой курс", - сказала Мортон 4 сентября на неформальном заседании Совета Безопасности ООН.

Как сообщается, новое финансирование поможет противостоять гендерному насилию, поддержать правозащитников и обеспечить независимую медиа-среду, которая является основой стабильной и успешной демократии и мощным инструментом противодействия дезинформации и злонамеренным нарративам.

"Финансовая поддержка, оказанная Соединенным Королевством Беларуси за последний год, предоставила независимым СМИ помощь в управлении бизнесом и финансовом планировании, оказала поддержку местным журналистским сообществам и поддержала работу с ООН по противодействию домашнему насилию, открыв горячую линию для жертв насилия в семье для женщин и детей", - говорится в сообщении.