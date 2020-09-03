События

15:18 03.09.2020

Рада усилила ответственность за угон транспортного средства

1 мин читать
Рада усилила ответственность за угон транспортного средства

 Верховная Рада усилила уголовную ответственность за незаконное завладение транспортным средством, его дальнейшую реализацию, а также за подделку, замену или уничтожение его идентификационного номера.

За соответствующий законопроект №3301 "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы об усовершенствовании законодательства в сфере противодействия незаконному завладению транспортным средством" во втором чтении и в целом проголосовало 309 народных депутатов.

В частности, законопроект предусматривает усиление уголовной ответственности за подделку, замену или уничтожение идентификационного номера транспортного средства, которым незаконно завладели, а также за продажу такого транспортного средства до 1-1,2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан либо ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет, или лишение свободы на такой же срок.

Те же самые действия, которые совершены организованной группой или преступной организацией наказываются лишением свободы на срок от 5 до 7 лет с конфискацией имущества.

Ныне действующее законодательство предусматривает за уничтожение, подделку или замену номеров агрегатов транспортного средства или замену идентификационного номера штраф от 150 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, либо ограничением свободы на срок до 3 лет.

Теги: #автоугон #отвественность #рада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:31 03.09.2020
Рада приняла в 1-м чтении два законопроекта из пакета проектов законов о привлечении инвестиций

Рада приняла в 1-м чтении два законопроекта из пакета проектов законов о привлечении инвестиций

14:12 03.09.2020
Рада в 1-м чтении поддержала поправки в госбюджет-2020

Рада в 1-м чтении поддержала поправки в госбюджет-2020

13:04 03.09.2020
Ожидаем прохождения профессиональных, квалифицированных женщин в местные органы власти - замглавы Рады

Ожидаем прохождения профессиональных, квалифицированных женщин в местные органы власти - замглавы Рады

11:38 03.09.2020
Рада разблокировала ратификацию меморандума с ЕС на получение EUR1,2 млрд

Рада разблокировала ратификацию меморандума с ЕС на получение EUR1,2 млрд

11:35 03.09.2020
Депутаты перед выборами посвятят неделю избирателям

Депутаты перед выборами посвятят неделю избирателям

20:42 02.09.2020
Комитет Рады по вопросам организации власти заслушает замглавы украинской делегации ТКГ Фокина - Качура

Комитет Рады по вопросам организации власти заслушает замглавы украинской делегации ТКГ Фокина - Качура

11:32 02.09.2020
Рада в первом чтении одобрила порядок создания ВГА в ОТГ, если ЦИК сочтет невозможным проведение там местных выборов – 240 голосов

Рада в первом чтении одобрила порядок создания ВГА в ОТГ, если ЦИК сочтет невозможным проведение там местных выборов – 240 голосов

23:06 29.08.2020
Рада адаптирует закон о НАБУ с решением КС о неконституционности назначения директора НАБУ Сытника

Рада адаптирует закон о НАБУ с решением КС о неконституционности назначения директора НАБУ Сытника

22:38 29.08.2020
Рада вероятно отрицательно ответит на обращение Кравчука о приведении постановления о местных выборах в соответствие с минскими соглашениями

Рада вероятно отрицательно ответит на обращение Кравчука о приведении постановления о местных выборах в соответствие с минскими соглашениями

13:36 26.08.2020
В Раде создадут рабгруппу для наработки специальных законов, направленных на установление мира в Украине - Качура

В Раде создадут рабгруппу для наработки специальных законов, направленных на установление мира в Украине - Качура

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боец ВСУ погиб во время ликвидации пожара на Луганщине

ВСП, рассматривая ходатайства генпрокурора об отстранении судей ОАСК, проигнорировал факты следствия - НАБУ

Лукашенко заявил о перехвате телефонного разговора, который свидетельствует о фальсификации информации об отравлении Навального

Шмыгаль призвал глав Харьковской и Луганской ОГА как можно скорее оценить ущерб от пожаров

Горняки криворожской шахты "Жовтнева" объявили под землей акцию протеста с требованиями повысить зарплату и вернуть льготный стаж – Волынец

ПОСЛЕДНЕЕ

Киев профинансирует оздоровление детей из сел Киевской области, рядом с которыми расположены мусорный полигон и станция аэрации

SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink, довела группировку до 713 аппаратов

Пожар в ЖК Taryan Towers в Киеве произошел из-за точечного возгорания гидроизоляции, повреждений здания нет – девелопер

Боец ВСУ погиб во время ликвидации пожара на Луганщине

Белорусские оппозиционеры Ковалькова и Дылевский получили еще по 15 суток ареста

Более 200 бойцов и спецтехника Сухопутных войск ВСУ были задействованы для локализации пожара на Харьковщине

Минобразования разработало алгоритм действий в случае подозрения Covid-19 у учеников или сотрудников профтехнических учреждений

Зеленский назвал недопустимым принуждение скрывать случаи заражения врачей коронавирусом со стороны руководства больниц

Основанием для введения санкций против РФ по инциденту с Навальным должен стать результат расследования, утверждают в ЕС

ВСП, рассматривая ходатайства генпрокурора об отстранении судей ОАСК, проигнорировал факты следствия - НАБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА