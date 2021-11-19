Украинские эксперты разошлись во мнениях относительно возможности привлечения к ответственности кибермошенников

Эксперты разошлись во мнениях относительно возможности привлечения к ответственности кибермошенников, в частности если они находятся не на территории Украины.

Такое мнение высказали участники круглого стола "Информбезопасность на удаленке: как защитить компанию", состоявшемся в Киеве в четверг.

Начальник Государственного центра кибербезопасности Государственной службы спецсвязи и защиты информации Андрей Кузмич отметил, что киберпреступление может быть совершено против компании, находящейся или имеющей инфраструктуру в Украине, однако киберпреступники могут пребывать не в Украине, в частности в РФ, и привлечь их к ответственности сложно.

В качестве примера Кузмич привел раскрытую СБУ деятельность группировки "Армагедон", которая осуществляла атаку на государственные и частные структуры Украины, в том числе через уязвимые места электронного документооборота в системе Microsoft.

"Этими киберпреступниками оказались штатные сотрудники ФСБ, в прошлом граждане Украины, оставшиеся в Крыму. СБУ их идентифицировала, показали их лица. Но остается вопрос как привлечь их к ответственности", - сказал он.

В свою очередь руководитель подразделения инженеров по кибербезопасности "EPAM Украина" Виталий Балашов также отметил проблему привлечения к ответственности кибермошенников, которые работают не с территории Украины.

"В течение семи лет я работал судебным экспертом и привлекался к подобным делам. Действительно, они расследуются, даже есть какие-то реальные приговоры, киберполиция работает и даже ловят мошенников на OLX. Но, к сожалению, это довольно сложно, очень много таких преступлений происходят не из Украины, и Украина с этим не может ничего сделать", - сказал он.

Со своей стороны основатель и первый руководитель правительственной программы реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия CERT-UA Константин Корсун считает, что фактически в отношении кибермошенничества нет ни одного судебного решения с реальным сроком заключения.

"Я внимательно слежу за этой темой. Насколько я помню, нет ни одного судебного решения с реальным сроком заключения и неизвестно, сколько дел не дошло до суда. А если отслеживать реестр судебных решений реестра, можно увидеть максимум условный срок, или вообще отпускали из зала суда. Я не помню, чтобы за последние годы человеку присудили реальный срок за киберпреступление", - сказал он.