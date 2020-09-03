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12:12 03.09.2020

В Луганской области ликвидированы три очага возгорания, продолжается тушение ещё трех – ГСЧС

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В Луганской области ликвидированы три очага возгорания, продолжается тушение ещё трех – ГСЧС

По состоянию на 10:20 3 сентября из 6 очагов возгорания сухой травы и лесных насаждений в Луганской области ликвидированы два, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Продолжается тушение 4 очагов, из которых локализованы 2 очага в Станично-Луганском районе (вблизи с. Геёвка и между с. Болотенное и пгт Станица Луганская)", - указывается в сообщении.

К тушению дополнительно привлечены 135 человек личного состава и 27 единиц техники из Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

По состоянию на 11:00 был ликвидирован ещё один очаг возгорания в районе с. Геёвка. Продолжается тушение 3 очагов.

Координацию работ проводит оперативная группа ГУ ГСЧС в Луганской области совместно с командованием ООС.

Как сообщалось, 2 сентября правоохранители начали расследование причин пожара в Попаснянском районе Луганской области, в результате которого сгорели семь нежилых зданий.

"В результате пожара произошло возгорание 7 нежилых зданий на линии разграничения в г.Попасная. Кроме того, поврежден один жилой дом и три нежилых в с.Новоалександровка", - сообщило Министерство внутренних дел Украины.

По состоянию на 7:00 3 сентября спасателями были ликвидированы 16 возгораний. Один человек погиб, двое госпитализированы с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы. Огнем уничтожено 13 заброшенных жилых домов.

К тушению пожаров привлечены 378 человек и 68 единиц техники ГСЧС.

Теги: #пожары #гсчс #луганская_область
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