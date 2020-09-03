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11:18 03.09.2020

Тайфун "Майсак" обрушился на Южную Корею, более 270 тыс. домов остались без электричества

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Тайфун "Майсак" обрушился на Южную Корею, более 270 тыс. домов остались без электричества

 Мощный тайфун "Майсак" обрушился на южное и восточное побережье Южной Кореи, а также принес ливни в КНДР, сообщают азиатские СМИ.

Ветер, скорость порывов которого достигала 140 км/ч, повалил деревья, светофоры. Регион столкнулся с сильными ливнями, затоплены дороги. Более 270 тыс. жилых домов остались без электричества, по меньшей мере один человек погиб.

Позже тайфун, ослабевший до тропического шторма, обрушился на восточную часть КНДР и также привел к наводнениям. Накануне власти проинспектировали железные и автодороги, а также другую инфраструктуру, которой может быть нанесен серьезный ущерб.

Японская береговая охрана в свою очередь сообщила, что ведет поиск судна, перевозившего скот, которое подало сигнал бедствия в районе южного побережья страны. На борту находятся 42 члена экипажа и 5,8 тыс. коров.

Тайфун "Майсак" стал уже вторым за эту неделю для Корейского полуострова. Кроме того, местные метеорологические службы предупреждают, что к региону приближается новый тайфун с порывами ветра до 144 км/ч.

Ранее Южная Корея отменила сотни авиарейсов, в частности, вылетающих и прибывающих в город Чеджу. Также городские власти ограничили вход в парки, переместили сотни рыболовных и пассажирских судов в более безопасные места.

Тайфун "Майсак" считается одним из мощнейших в регионе за последние годы. В Южной Корее полагают, что по силе он аналогичен тайфуну "Маэми" 2003 года, который унес жизни 131 человека и нанес ущерб на сумму $3 млрд.

Теги: #южная_корея #тайфун
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