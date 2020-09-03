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10:29 03.09.2020

Одиннадцать больных Covid-19 скончались за сутки на Львовщине, еще в трех областях по 5 жертв – СНБО

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Одиннадцать больных Covid-19 скончались за сутки на Львовщине, еще в трех областях по 5 жертв – СНБО

 Количество заболевших коронавирусной болезнью Covid-19 за минувшие сутки возросло в Киеве и 19 из 24 областей Украины, при этом в 4 областях этот показатель незначительно снизился, а еще в одной – остался на уровне минувших суток.

Как свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в четверг утром, наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (301), Тернопольской (242), Львовской (209), областях, а также в Киеве (280).

В целом за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 85 новых случаев заболевания Covid-19 и 15 случаев выздоровления, сейчас в области болеет 1 236 человек (на 70 больше за сутки);

- в Волынской области 73 человека заболели и 32 – выздоровели, сейчас болеет 1 508 человек (на 41 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 64 новых случая заболевания, 1 случай смерти и 7 – выздоровления, сейчас болеет 1 239 человек (на 56 больше за сутки);

- в Донецкой области 44 человека заболели и 2 – умерли, сейчас болеет 634 человека (на 42 больше за сутки);

- в Житомирской области 29 человек заболели, 1 – скончался и 36 – выздоровели, сейчас болеет 1 418 человек (на 8 меньше за сутки);

- в Закарпатской области 91 новый случай заболевания, 2 случая смерти и 3 – выздоровления, сейчас болеет 4 132 человека (на 86 больше за сутки);

- в Запорожской области 51 человек заболел, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеет 702 человека (на 51 больше за сутки);

- в Ивано-Франковской области зафиксировано 163 новых случая заболевания, 5 случаев смерти и 112 - выздоровления, сейчас болеет 5 911 человек (на 46 больше за сутки);

- в Киеве 280 новых случаев заболевания, 4 человека умерли и 104 – выздоровели, сейчас болеет 9 388 человек (на 172 больше за сутки);

- в Киевской области 89 человек заболели и 99 – выздоровели, сейчас болеет 2 004 (на10 меньше за сутки);

- в Кировоградской области 7 человек заболели и 6 - выздоровели, сейчас болеет 85 человек (на 1 больше за сутки);

- в Луганской области 27 человек заболели и 9 – выздоровели, сейчас болеет 168 человек (на 18 больше за сутки);

- во Львовской области подтверждено 209 новых случаев заболевания Covid-19, 11 случаев смерти и 59 случая выздоровления, сейчас болеют 10 053 человека (на 139 больше за сутки);

- в Николаевской области 52 новых случая заболевания, 3 случая смерти и 5 случаев выздоровления, сейчас болеет 736 человек (на 44 больше за сутки);

- в Одесской области 116 человек заболели, 3 – умерли и 55 – выздоровели, сейчас болеет 5 798 человек (на 58 больше за сутки);

- в Полтавской области 23 человека заболели, 2- скончались и 22 – выздоровели, болеет 292 человека (на 1 меньше за сутки);

- в Ровенской области 80 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 100 – выздоровления, сейчас болеет 2 469 человек (на 22 меньше за сутки);

- в Сумской области 58 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 35 – выздоровления, сейчас болеет 833 человека (на 21 больше за сутки);

- в Тернопольской области 242 новых случая заболевания, 3 случая смерти и 66 - выздоровления, сейчас болеют 3 374 человека (на 173 больше за сутки);

- в Харьковской области 301 новый случай заболевания, 5 случаев смерти и 3 – выздоровления, сейчас болеют 6 450 человек (на 293 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 11 человек заболели и 11 выздоровели, сейчас, как и днем ранее, болеют 136 человек;

- в Хмельницкой области 110 новых случаев заболевания, 5 случаев смерти и 1 – выздоровления, сейчас болеет 1 286 человек (на 104 больше за сутки);

- в Черкасской области 28 человек заболели, 1 – скончался и 12 – выздоровели, сейчас болеют 628 человек (на 15 больше за сутки);

- в Черновицкой области 137 новых случаев заболевания, 2 человека умерли и 67 – выздоровели, сейчас болеет 3 941 человек (на 68 больше за сутки);

- в Черниговской области 60 новых случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеет 1 421 человек (на 60 больше за сутки).

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверга, 3 сентября, зафиксирован очередной антирекорд: 54 умерших от Covid-19 за сутки. При этом на утро четверга выявлено 2 430 инфицированных коронавирусом за сутки, 859 человек из числа ранее заболевших выздоровели

Теги: #снбо #регионы #коронавирус
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